Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский заявил, сколько ракет и дронов хочет изготовить Украина arrow

Зеленский заявил, сколько ракет и дронов хочет изготовить Украина

19 ноября 2024 16:46
Ольга Антоновская - редактор
Украинские ракеты и дроны — Зеленский о наращивании производства
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Ольга Антоновская - редактор

Украина наращивает производство пушек и артиллерийских снарядов. Также работают над производством по сотрудничеству с партнерами. В 2024 году Украина произвела более 2,5 млн минометных выстрелов и снарядов. В 2025 году государство планирует нарастить производство ракет и дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде во вторник, 19 ноября.

Читайте также:

Украина увеличивает производство снарядов, ракет и дронов

Президент отметил, что Украина успешно работает над наращиванием производства снарядов. Он рассказал, что в 2024 году удалось произвести более 2,5 миллиона боеприпасов.

"В течение этого года произвели более 2,5 миллиона минометных выстрелов и снарядов к нашей артиллерии калибров от 60 до 155 миллиметров", — отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что это производство будут наращивать и дальше. По словам президента, такая же ситуация с дронами.

"В следующем году Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов. Хочу поблагодарить все наши компании — государственные и частные. Спасибо за это", — сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, цель Украины — сделать не менее 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов. Зеленский добавил, что так же как и в 2024 году, в следующем году Украина выполнит поставленную цель по производству и поставке всех других типов дронов.

"Наши воины уже обеспечивают сбитие российских разведывательных дронов с помощью наших дронов — FPV. Продолжаем искать решение для сбития "шахедов" с помощью FPV", — сказал президент.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина успешно масштабировала серийное производство усовершенствованных ракет "Нептун". Эти ракеты предназначены для поражения целей на больших расстояниях.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время Украина активно работает над производством собственного оружия, в том числе ракет. Он заявил о четырех успешных разработках.

Владимир Зеленский оружие ВСУ армия ракеты дроны производство

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

17:55 Из ТЦК сразу в окоп не идут — что происходит во время учебы

Эксклюзив

17:51 Зеленский отреагировал на удар по складах БК на Брянщине

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

17:35 Непервоочередные расходы — на что Киев хочет тратить деньги

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

17:34 Дания планирует инвестицию в украинский ОПК — названа сумма

17:25 Часть страны завтра ждет ненастье — Укргидрометцентр дал прогноз

17:15 Секрет обменника — какие дни недели выгодные для покупки долларов

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

17:07 Люди в ловушке — в центре Одессы обрушилась часть дома

17:55 Из ТЦК сразу в окоп не идут — что происходит во время учебы

Эксклюзив

17:51 Зеленский отреагировал на удар по складах БК на Брянщине

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

17:35 Непервоочередные расходы — на что Киев хочет тратить деньги

17:34 Дания планирует инвестицию в украинский ОПК — названа сумма

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

17:25 Часть страны завтра ждет ненастье — Укргидрометцентр дал прогноз

17:15 Секрет обменника — какие дни недели выгодные для покупки долларов

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

17:07 Люди в ловушке — в центре Одессы обрушилась часть дома

17:03 Зеленский обратился к Европарламенту — основные тезисы

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

06:15 Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

05:23 Что можно купить на 100 евро — рост курса валют во время войны

04:06 Кровавые последствия — масштабные обстрелы РФ с начала войны

00:25 Тысяча дней войны — какие выплаты получали украинцы

17 ноября 2024

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо