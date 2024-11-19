Украинские ракеты и дроны — Зеленский о наращивании производства

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Украина наращивает производство пушек и артиллерийских снарядов. Также работают над производством по сотрудничеству с партнерами. В 2024 году Украина произвела более 2,5 млн минометных выстрелов и снарядов. В 2025 году государство планирует нарастить производство ракет и дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде во вторник, 19 ноября.

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Президент отметил, что Украина успешно работает над наращиванием производства снарядов. Он рассказал, что в 2024 году удалось произвести более 2,5 миллиона боеприпасов.

"В течение этого года произвели более 2,5 миллиона минометных выстрелов и снарядов к нашей артиллерии калибров от 60 до 155 миллиметров", — отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что это производство будут наращивать и дальше. По словам президента, такая же ситуация с дронами.

"В следующем году Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов. Хочу поблагодарить все наши компании — государственные и частные. Спасибо за это", — сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, цель Украины — сделать не менее 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов. Зеленский добавил, что так же как и в 2024 году, в следующем году Украина выполнит поставленную цель по производству и поставке всех других типов дронов.

"Наши воины уже обеспечивают сбитие российских разведывательных дронов с помощью наших дронов — FPV. Продолжаем искать решение для сбития "шахедов" с помощью FPV", — сказал президент.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина успешно масштабировала серийное производство усовершенствованных ракет "Нептун". Эти ракеты предназначены для поражения целей на больших расстояниях.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время Украина активно работает над производством собственного оружия, в том числе ракет. Он заявил о четырех успешных разработках.