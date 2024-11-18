Ракета Нептун — Умєров заявив про збільшення виробництва

Українська ракета "Нептун". Фото: focus.ua

Україна успішно масштабувала серійне виробництво вдосконалених ракет "Нептун", призначених для ураження цілей на великих відстанях. Також розробляються нові ракети-дрони, зокрема "Паляниця".

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров у понеділок, 18 листопада.

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Умєров розповів про українську ракетну програму

Міністр оборони зустрівся з українськими виробниками ракетного озброєння — обговорили плани на 2025 рік, ключові напрямки співпраці та розвиток галузі.

"13 квітня 2022 року ракетний комплекс "Нептун" знищив флагман Чорноморського флоту Росії — крейсер "Москва". Це стало історичним моментом і продемонструвало силу нашого національного ракетного озброєння", — згадав Умєров.

Сьогодні Україна нарощує власне виробництво ракет — уже виготовлено перші 100 одиниць цього року.

"Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях", — зазначив міністр.

Також розробляються нові ракети-дрони, зокрема "Паляниця", яка є "прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору".

Допис Рустема Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, як заявив Президент України Володимир Зеленський, українська армія стала однією з найпотужніших у світі, а за рівнем технологічного розвитку війська України стали найсильнішими в Європі. Наразі держава працює над виробництвом власної зброї, зокрема й ракет.

Раніше Новини.LIVE писали, що на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібна достатня кількість зброї.