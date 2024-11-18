Ракета Нептун — Умєров заявив про збільшення виробництва

Умєров заявив про успішне масштабування виробництва ракет Нептун
Україна успішно масштабувала серійне виробництво вдосконалених ракет "Нептун", призначених для ураження цілей на великих відстанях. Також розробляються нові ракети-дрони, зокрема "Паляниця".
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров у понеділок, 18 листопада.
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Міністр оборони зустрівся з українськими виробниками ракетного озброєння — обговорили плани на 2025 рік, ключові напрямки співпраці та розвиток галузі.
"13 квітня 2022 року ракетний комплекс "Нептун" знищив флагман Чорноморського флоту Росії — крейсер "Москва". Це стало історичним моментом і продемонструвало силу нашого національного ракетного озброєння", — згадав Умєров.
Сьогодні Україна нарощує власне виробництво ракет — уже виготовлено перші 100 одиниць цього року.
"Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях", — зазначив міністр.
Також розробляються нові ракети-дрони, зокрема "Паляниця", яка є "прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору".
Нагадаємо, як заявив Президент України Володимир Зеленський, українська армія стала однією з найпотужніших у світі, а за рівнем технологічного розвитку війська України стали найсильнішими в Європі. Наразі держава працює над виробництвом власної зброї, зокрема й ракет.
Раніше Новини.LIVE писали, що на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібна достатня кількість зброї.
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