Ракета Нептун — Умеров заявил об увеличении производства

Украинская ракета "Нептун". Фото: focus.ua

Украина успешно масштабировала серийное производство усовершенствованных ракет "Нептун", предназначенных для поражения целей на больших расстояниях. Также разрабатываются новые ракеты-дроны, в частности "Паляниця".

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в понедельник, 18 ноября.

Читайте также:

Умеров встретился с производителями оружия. Фото: Рустем Умеров

Умеров рассказал об украинской ракетной программе

Министр обороны встретился с украинскими производителями ракетного вооружения — обсудили планы на 2025 год, ключевые направления сотрудничества и развитие отрасли.

"13 апреля 2022 года ракетный комплекс "Нептун" уничтожил флагман Черноморского флота России — крейсер "Москва". Это стало историческим моментом и продемонстрировало силу нашего национального ракетного вооружения", — вспомнил Умеров.

Сегодня Украина наращивает собственное производство ракет — уже изготовлены первые 100 единиц в этом году.

"Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях", — отметил министр.

Также разрабатываются новые ракеты-дроны, в частности "Паляниця", которая является "примером успешного сотрудничества государства и частного сектора".

Сообщение Рустема Умерова Фото: скриншот

Напомним, как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, украинская армия стала одной из самых мощных в мире, а по уровню технологического развития войска Украины стали самыми сильными в Европе.

Ранее Новини.LIVE писали, что на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужно достаточное количество оружия.