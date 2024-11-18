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Умеров заявил об успехе масштабирования производства ракет Нептун

18 ноября 2024 20:32
Галина Шподарева - редактор
Ракета Нептун — Умеров заявил об увеличении производства
Украинская ракета "Нептун". Фото: focus.ua
Галина Шподарева - редактор

Украина успешно масштабировала серийное производство усовершенствованных ракет "Нептун", предназначенных для поражения целей на больших расстояниях. Также разрабатываются новые ракеты-дроны, в частности "Паляниця".

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в понедельник, 18 ноября.

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Умеров встретился с производителями оружия
Умеров встретился с производителями оружия. Фото: Рустем Умеров

Умеров рассказал об украинской ракетной программе

Министр обороны встретился с украинскими производителями ракетного вооружения — обсудили планы на 2025 год, ключевые направления сотрудничества и развитие отрасли. 

"13 апреля 2022 года ракетный комплекс "Нептун" уничтожил флагман Черноморского флота России — крейсер "Москва". Это стало историческим моментом и продемонстрировало силу нашего национального ракетного вооружения", — вспомнил Умеров.

Сегодня Украина наращивает собственное производство ракет — уже изготовлены первые 100 единиц в этом году.

"Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях", — отметил министр.

Также разрабатываются новые ракеты-дроны, в частности "Паляниця", которая является "примером успешного сотрудничества государства и частного сектора".  

Сообщение Рустема Умерова
Сообщение Рустема Умерова Фото: скриншот

Напомним, как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, украинская армия стала одной из самых мощных в мире, а по уровню технологического развития войска Украины стали самыми сильными в Европе.

Ранее Новини.LIVE писали, что на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужно достаточное количество оружия.

Минобороны ракеты война в Украине Нептун Умеров ракета-дрон "Паляниця"

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