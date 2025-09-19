Відео
Головна Новини дня Зеленський заявив, що Україна частково відкриє експорт зброї

Зеленський заявив, що Україна частково відкриє експорт зброї

Дата публікації: 19 вересня 2025 21:06
Україна частково відкриє експорт зброї - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

​Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення трьох нових платформ для керованого експорту української зброї. За його словами, такий підхід дозволить компенсувати дефіцит фінансування на виробництво озброєння та збільшити випуск дронів для фронту.

Про це він повідомив під час вечірнього звернення у п'ятницю, 19 вересня.

Нові експортні платформи України

"Перший пріоритет — це забезпечення фронту, другий — поповнення українських арсеналів, а вже третій — керований експорт", — пояснив глава держави.

Нові платформи будуть орієнтовані на США, європейських партнерів та інші країни, які реально підтримують Україну.

"Ми не будемо займатися "збройною благодійністю" й допомагати тим, кому байдуже на нашу державу. Водночас готові співпрацювати з тими, хто підтримував нас і нашу незалежність", — підкреслив Зеленський, додавши, що експортна діяльність проходитиме під суворим контролем, щоб українські технології та зброя не потрапили до рук росіян та їхніх спільників.

Президент також зазначив, що Україна здатна виробляти більші обсяги зброї, ніж може профінансувати самостійно, а у деяких напрямах — навіть більше, ніж здатна використати. Концепт керованого експорту країна планує представити протягом двох тижнів.

Нагадаємо, що нардеп від "Слуги народу" Богдан Кицак повідомив, що зняття заборони на експорт української зброї може стати потужним джерелом надходжень до бюджету. 

А до цього стало відомо, що Франція хоче інвестувати у виробництво дронів в Україні.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
