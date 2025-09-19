Украина частично откроет экспорт оружия - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании трех новых платформ для управляемого экспорта украинского оружия. По его словам, такой подход позволит компенсировать дефицит финансирования на производство вооружения и увеличить выпуск дронов для фронта.

Об этом он сообщил во время вечернего обращения в пятницу, 19 сентября.

Новые экспортные платформы Украины

"Первый приоритет — это обеспечение фронта, второй — пополнение украинских арсеналов, а уже третий — управляемый экспорт", — пояснил глава государства.

Новые платформы будут ориентированы на США, европейских партнеров и другие страны, которые реально поддерживают Украину.

"Мы не будем заниматься "вооруженной благотворительностью" и помогать тем, кому безразлично на наше государство. В то же время готовы сотрудничать с теми, кто поддерживал нас и нашу независимость", — подчеркнул Зеленский, добавив, что экспортная деятельность будет проходить под строгим контролем, чтобы украинские технологии и оружие не попали в руки россиян и их сообщников.

Президент также отметил, что Украина способна производить большие объемы оружия, чем может профинансировать самостоятельно, а в некоторых направлениях — даже больше, чем способна использовать. Концепт управляемого экспорта страна планирует представить в течение двух недель.

Напомним, что нардеп от "Слуги народа" Богдан Кицак сообщил, что снятие запрета на экспорт украинского оружия может стать мощным источником поступлений в бюджет.

А до этого стало известно, что Франция хочет инвестировать в производство дронов в Украине.