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Снятие запрета на экспорт оружия может обогатить бюджет — нардеп

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 22:11
Как повлияет на бюджет экспорт оружия
Богдан Кицак. Фото: Житомирский облсовет

Снятие запрета на экспорт украинского оружия может стать мощным источником поступлений в бюджет. В то же время Украине стоит быть осторожной, чтобы не повторить "китайский сценарий".

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE.

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Кицак пояснил, что партнеры могут заключить кратковременный контракт, чтобы протестировать и изучить украинские технологии, а затем и воспроизвести производство у себя. И дальше украинский продукт станет ненужным.

"Главный риск, который сейчас выглядит, — это по сути будет использование "китайского подхода", когда они кратковременно покупают определенную партию продукции. Например, заключают контракт на 3-5 лет. Тогда изучают полностью технологии, дальше они открывают у себя производственные мощности, копируют эту всю технологию, расширяют и масштабируют свое производство, и по сути другие аналоги становятся больше не нужны", — говорит он.

По его словам, чтобы этого не произошло, Украина должна действовать стратегически: экспортировать оружие разумно, не передавать критические ноу-хау и открывать совместные производства с гарантиями на территории Украины или стран-партнеров.

Напомним, недавно сообщалось, что Франция хочет инвестировать в производство дронов в Украине.

А Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждает, что уже осенью Украина продемонстрирует удивительные разработки своего оружия. Он отметил, что украинский ВПК будет продавать дроны Штатам, а на замену будет покупать новейшее американское военное оборудование.

 

Китай оружие Украина бюджет війна
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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