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Зняття заборони на експорт зброї може збагатити бюджет — нардеп

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 22:11
Як вплине на бюджет експорт зброї
Богдан Кицак. Фото: Житомирська облрада

Зняття заборони на експорт української зброї може стати потужним джерелом надходжень до бюджету. Водночас Україні варто бути обережною, щоб не повторити "китайський сценарій".

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE.

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Кицак пояснив, що партнери можуть укласти короткочасний контракт, щоб протестувати та вивчити українські технології, а згодом і відтворити виробництво у себе. І далі український продукт стане непотрібним.

"Головний ризик, який наразі виглядає, — це по суті буде використання "китайського підходу", коли вони короткочасно купляють певну партію продукції. Наприклад, укладають контракт на 3-5 років. Тоді вивчають повністю технології, далі вони відкривають в себе виробничі потужності, копіюють цю всю технологію, розширюють і масштабують своє виробництво, і по суті інші аналоги стають більше не потрібні", — каже він.

За його словами, щоби цього не сталося, Україна має діяти стратегічно: експортувати зброю розумно, не передавати критичні ноу-хау та відкривати спільні виробництва з гарантіями на території України чи країн-партнерів.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що Франція хоче інвестувати у виробництво дронів в Україні.

А Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук стверджує, що вже восени Україна продемонструє дивовижні розробки своєї зброї. Він наголосив, що український ВПК буде продавати дрони Штатам, а на заміну купуватиме найновіше американське військове обладнання.

 

Китай зброя Україна бюджет війна
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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