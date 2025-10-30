Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський заявив про удар РФ по Слов'янській ТЕС — які наслідки

Зеленський заявив про удар РФ по Слов'янській ТЕС — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 19:33
Оновлено: 20:05
Зеленський повідомив про атаку РФ на Слов'янську ТЕС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У четвер, 30 жовтня, російські окупанти завдали удару по Слов'янській теплоелектростанції (ТЕС). Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про атаку РФ на Слов'янську ТЕС

У четвер ввечері, 30 жовтня, глава держави повідомив, що кілька годин тому, був удар по Словʼянській ТЕС — удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Також є поранені.

"Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу", — сказав Зеленський.

Зеленський про атаки РФ та стан енергетики

Глава держави зазначив, що сьогодні увесь день працюють наші енергетики — від Запоріжжя та Миколаївщини до Франківщини й нашої Вінницької області — після російського удару.

Зеленський зауважив, що сьогодні були, на жаль, влучання, і мішень — енергетика.

"Максимально стараємося відновити, додаємо резерви. Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, усім комунальним службам, які залучені, енергетичним компаніям, ДСНС України — реально загальнодержавне завдання.

Всюди, де росіяни зруйнували, українці всюди відновлюють. Важливо, щоб у кожній громаді в нас цьому було максимум уваги, максимум ресурсів", — наголосив президент.

Водночас він додав, що удар був складний — комбінований, спеціально прорахований, щоб було важко протидіяти. Були й ракети, включно з балістикою та аеробалістичними.

За інформацією Зеленського,  сьогодні було випущено по Україні п’ятдесят дві ракети загалом, більш ніж шість сотень ударних дронів, і з них "Шахеди" — близько 400. Більшість дронів знешкодили, дві третини ракет теж збито.

"Українська ППО рятує значну частину нашої інфраструктури, і це найперший пріоритет — системи ППО, ракети до них. Кожного дня ми над цим працюємо. А також — наша далекобійність, наші цілком справедливі відповіді на те, що Росія робить проти України, проти наших людей", — сказав український лідер.

Зеленський про домовленості з Норвегією по енергетиці

Глава держави зазначив, що дуже важливо, що в нас є конкретні домовленості з Норвегією саме по енергетиці.

"І це підтримка наших закупівель газу, є домовленості з Німеччиною, Італією, Нідерландами, і з ними працюємо по обладнанню для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії.

Сьогодні міністр енергетики України — з представниками Групи семи, з міністрами енергетики G7. І це країни, які точно можуть підтримати й підтримають Україну. Забезпечуємо таку з ними роботу", — резюмував Зеленський.

Раніше ми інформували, що в ніч проти 30 жовтня окупанти знову завдали масованого удару по теплоелектростанціях ДТЕК.

Також нещодавно ми повідомляли, що росіяни завдали удару по шахті ДТЕК у Дніпропетровській області.

Володимир Зеленський обстріли ТЕС війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації