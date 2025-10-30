Зеленський повідомив про атаку РФ на Слов'янську ТЕС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У четвер, 30 жовтня, російські окупанти завдали удару по Слов'янській теплоелектростанції (ТЕС). Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні у Telegram.

Зеленський про атаку РФ на Слов'янську ТЕС

У четвер ввечері, 30 жовтня, глава держави повідомив, що кілька годин тому, був удар по Словʼянській ТЕС — удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Також є поранені.

"Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу", — сказав Зеленський.

Зеленський про атаки РФ та стан енергетики

Глава держави зазначив, що сьогодні увесь день працюють наші енергетики — від Запоріжжя та Миколаївщини до Франківщини й нашої Вінницької області — після російського удару.

Зеленський зауважив, що сьогодні були, на жаль, влучання, і мішень — енергетика.

"Максимально стараємося відновити, додаємо резерви. Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, усім комунальним службам, які залучені, енергетичним компаніям, ДСНС України — реально загальнодержавне завдання.

Всюди, де росіяни зруйнували, українці всюди відновлюють. Важливо, щоб у кожній громаді в нас цьому було максимум уваги, максимум ресурсів", — наголосив президент.

Водночас він додав, що удар був складний — комбінований, спеціально прорахований, щоб було важко протидіяти. Були й ракети, включно з балістикою та аеробалістичними.

За інформацією Зеленського, сьогодні було випущено по Україні п’ятдесят дві ракети загалом, більш ніж шість сотень ударних дронів, і з них "Шахеди" — близько 400. Більшість дронів знешкодили, дві третини ракет теж збито.

"Українська ППО рятує значну частину нашої інфраструктури, і це найперший пріоритет — системи ППО, ракети до них. Кожного дня ми над цим працюємо. А також — наша далекобійність, наші цілком справедливі відповіді на те, що Росія робить проти України, проти наших людей", — сказав український лідер.

Зеленський про домовленості з Норвегією по енергетиці

Глава держави зазначив, що дуже важливо, що в нас є конкретні домовленості з Норвегією саме по енергетиці.

"І це підтримка наших закупівель газу, є домовленості з Німеччиною, Італією, Нідерландами, і з ними працюємо по обладнанню для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії.

Сьогодні міністр енергетики України — з представниками Групи семи, з міністрами енергетики G7. І це країни, які точно можуть підтримати й підтримають Україну. Забезпечуємо таку з ними роботу", — резюмував Зеленський.

Раніше ми інформували, що в ніч проти 30 жовтня окупанти знову завдали масованого удару по теплоелектростанціях ДТЕК.

Також нещодавно ми повідомляли, що росіяни завдали удару по шахті ДТЕК у Дніпропетровській області.