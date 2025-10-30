Видео
Україна
Зеленский заявил об ударе РФ по Славянской ТЭС — последствия

Зеленский заявил об ударе РФ по Славянской ТЭС — последствия

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 19:33
обновлено: 20:34
Зеленский сообщил об атаке РФ на Славянскую ТЭС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В четверг, 30 октября, российские оккупанты нанесли удар по Славянской теплоэлектростанции (ТЭС). В результате вражеской атаки погибли два человека.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении в Telegram.

Читайте также:

Зеленский об атаке РФ на Славянскую ТЭС

В четверг вечером, 30 октября, глава государства сообщил, что несколько часов назад, был удар по Славянской ТЭС  удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Также есть раненые.

"Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор. Нормальные так не воюют, и на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира", — сказал Зеленский.

Зеленский об атаках РФ и состоянии энергетики

Глава государства отметил, что сегодня весь день работают наши энергетики — от Запорожья и Николаевщины до Франковщины и нашей Винницкой области  после российского удара.

Зеленский отметил, что сегодня были, к сожалению, попадания, и мишень  энергетика.

"Максимально стараемся восстановить, добавляем резервы. Я хочу поблагодарить каждую ремонтную бригаду, все коммунальные службы, которые привлечены, энергетические компании, ГСЧС Украины — реально общегосударственная задача.

Всюду, где россияне разрушили, украинцы везде восстанавливают. Важно, чтобы в каждой громаде у нас этому было максимум внимания, максимум ресурсов", — подчеркнул президент.

В то же время он добавил, что удар был сложный  комбинированный, специально просчитанный, чтобы было трудно противодействовать. Были и ракеты, включая баллистику и аэробаллистические.

По информации Зеленского, сегодня было выпущено по Украине пятьдесят две ракеты в целом, более шести сотен ударных дронов, и из них "Шахеды" — около 400. Большинство дронов обезвредили, две трети ракет тоже сбиты.

"Украинская ПВО спасает значительную часть нашей инфраструктуры, и это самый первый приоритет — системы ПВО, ракеты к ним. Каждый день мы над этим работаем. А также — наша дальнобойность, наши вполне справедливые ответы на то, что Россия делает против Украины, против наших людей", — сказал украинский лидер.

Зеленский о договоренностях с Норвегией по энергетике

Глава государства отметил, что очень важно, что у нас есть конкретные договоренности с Норвегией именно по энергетике.

"И это поддержка наших закупок газа, есть договоренности с Германией, Италией, Нидерландами, и с ними работаем по оборудованию для генерации электричества. Рассчитываем на поддержку Еврокомиссии.

Сегодня министр энергетики Украины — с представителями Группы семи, с министрами энергетики G7. И это страны, которые точно могут поддержать и поддержат Украину. Обеспечиваем такую с ними работу", — резюмировал Зеленский.

Ранее мы информировали, что в ночь на 30 октября оккупанты снова нанесли массированный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК.

Также недавно мы сообщали, что россияне нанесли удар по шахте ДТЭК в Днепропетровской области.

Владимир Зеленский обстрелы ТЭС война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
