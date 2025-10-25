Видео
РФ снова атаковала шахту ДТЭК — под землей было 500 работников

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 18:21
обновлено: 18:33
Россия снова атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине
Пожар и взрыв в результате атаки РФ. Иллюстративное фото: ДТЭК/Telegram

Российские оккупанты снова нанесли удар по шахте ДТЭК в Днепропетровской области. На момент атаки под землей находилось почти 500 работников.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в субботу, 25 октября, в Telegram.

Сегодня, 25 октября, российские войска в очередной раз атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области.

Во время вражеского обстрела под землей находилось 496 работников шахты. Всех вывели на поверхность. К счастью, никто из них не пострадал.

Заметим, что это уже седьмая масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние два месяца.

Атака на шахту ДТЕК
Скриншот сообщения ДТЭК/Telegram

Напомним, что 19 октября российские оккупанты уже атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области.

А в августе этого года в результате атаки РФ на шахту в Донецкой области погиб работник.

шахта Днепропетровская область обстрелы ДТЭК Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
