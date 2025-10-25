Россия снова атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине

Пожар и взрыв в результате атаки РФ. Иллюстративное фото: ДТЭК/Telegram

Российские оккупанты снова нанесли удар по шахте ДТЭК в Днепропетровской области. На момент атаки под землей находилось почти 500 работников.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в субботу, 25 октября, в Telegram.

Россияне атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине

Сегодня, 25 октября, российские войска в очередной раз атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области.

Во время вражеского обстрела под землей находилось 496 работников шахты. Всех вывели на поверхность. К счастью, никто из них не пострадал.

Заметим, что это уже седьмая масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние два месяца.

Напомним, что 19 октября российские оккупанты уже атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области.

А в августе этого года в результате атаки РФ на шахту в Донецкой области погиб работник.