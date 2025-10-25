Росія знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

Пожежа та вибух внаслідок атаки РФ. Ілюстративне фото: ДТЕК/Telegram

Російські окупанти знову завдали удару по шахті ДТЕК у Дніпропетровській області. На момент атаки під землею перебувало майже 500 працівників.

Про це інформує пресслужба ДТЕК у суботу, 25 жовтня, в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Росіяни атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

Сьогодні, 25 жовтня, російські війська вкотре атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області.

Під час ворожого обстрілу під землею перебувало 496 працівників шахти. Всіх вивели на поверхню. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Зауважимо, що це вже сьома масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Скриншот повідомлення ДТЕК/Telegram

Нагадаємо, що 19 жовтня російські окупанти вже атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області.

А у серпні цього року внаслідок атаки РФ на шахту у Донецькій області загинув працівник.