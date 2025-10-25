Росія знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

РФ знову атакувала шахту ДТЕК — під землею було 500 працівників
Російські окупанти знову завдали удару по шахті ДТЕК у Дніпропетровській області. На момент атаки під землею перебувало майже 500 працівників.
Про це інформує пресслужба ДТЕК у суботу, 25 жовтня, в Telegram.
Росіяни атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині
Сьогодні, 25 жовтня, російські війська вкотре атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області.
Під час ворожого обстрілу під землею перебувало 496 працівників шахти. Всіх вивели на поверхню. На щастя, ніхто з них не постраждав.
Зауважимо, що це вже сьома масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.
Нагадаємо, що 19 жовтня російські окупанти вже атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області.
А у серпні цього року внаслідок атаки РФ на шахту у Донецькій області загинув працівник.
