Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ знову атакувала шахту ДТЕК — під землею було 500 працівників

РФ знову атакувала шахту ДТЕК — під землею було 500 працівників

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 18:21
Оновлено: 18:33
Росія знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині
Пожежа та вибух внаслідок атаки РФ. Ілюстративне фото: ДТЕК/Telegram

Російські окупанти знову завдали удару по шахті ДТЕК у Дніпропетровській області. На момент атаки під землею перебувало майже 500 працівників.

Про це інформує пресслужба ДТЕК у суботу, 25 жовтня, в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Росіяни атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

Сьогодні, 25 жовтня, російські війська вкотре атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області.

Під час ворожого обстрілу під землею перебувало 496 працівників шахти. Всіх вивели на поверхню. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Зауважимо, що це вже сьома масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Атака на шахту ДТЕК
Скриншот повідомлення ДТЕК/Telegram

Нагадаємо, що 19 жовтня російські окупанти вже атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області.

А у серпні цього року внаслідок атаки РФ на шахту у Донецькій області загинув працівник.

шахта Дніпропетровська область обстріли ДТЕК Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації