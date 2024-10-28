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Зеленський заявив, що План перемоги — не тема переговорів із РФ

28 жовтня 2024 13:01
Галина Шподарева - редактор
Зеленський пояснив, у чому суть Плану перемоги
Президент України Володимир Зеленський, інтерв'ю Times of India. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що представлений ним План перемоги не є темою перемовин з РФ. Також український лідер пояснив зміст п’яти пунктів документа. 

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Times of India у понеділок, 28 жовтня. 

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План перемоги — це посилення України

Нещодавно оприлюднений План перемоги Україні містить кілька частин. У інтерв’ю Times of India Президент України Володимир Зеленський детально розповів про п’ять ключових пунктів документа. 

За словами Володимира Зеленського, План перемоги України не є темою перемовин з Російською Федерацією. 

"План перемоги навіть не є майданчиком для реакції всіх країн світу. План перемоги — це план посилення України зараз і сьогодні. Посилення України перед тим, як мати ті чи інші формати дипломатичні, ті чи інші формати перемовин, той чи інший саміт Миру. І звернення з цим планом Перемоги саме до тих країн які готові посилити Україну", — заявив Президент України.

Пункт 1. Запрошення України до НАТО

Як сказав Володимир Зеленський, перший пункт — це не швидке членство України в НАТО, а запрошення в Альянс.

"Щоби потім, в майбутньому ніхто не змінював своєї позиції і був послідовним, щоб все було не тільки на словах, а на папері. Ми не можемо стати членами НАТО під час війни і ми не будемо нікого затягувати в це", — сказав Зеленський.

Цей пункт адресований виключно країнам НАТО, бо Україні прагне стати членом саме цього союзу, а не будь-якого іншого.

Пункт 2. Військова допомога

Другий пункт Плану перемоги — це посилення зброєю українською армії на полі бою саме сьогодні.  

"Ми не проговорюємо це з Путіним, або з країнами глобального півдня, які нас не посилюють. Ми проговорюємо це з країнами Rammstein — країнами, які Україні допомагали зброєю у час цього конфлікту", — роз’яснив президент.

Пункт 3. Пакет стримування Росії

Пункт номер три — це звернення виключно щодо пакета стримування Росії.

"Це не значить застосування ракет, хоча це було б справедливо, тому що Росія застосовує проти нас ракети. Але ми про пакет далекобійної зброї, який Україна не буде застосовувати, якщо Росія припинить війну", — зазначив Зеленський. 

Як сказав лідер України, це буде пакет далекобійної зброї, який знаходитиметься в Україні в превентивних цілях.  

Пункт 4. Інвестиції в Україну

Четвертий пункт – економічний, він стосується тих хто зацікавлений інвестувати в Україну і захищати корисні копалини в Україні і мати на цьому бізнес. 

Пункт 5. Безпека Європи

П'ятий пункт стосується виключно безпеки європейського континенту і говорить про те, що буде після війни з українською армією, як з частиною безпеки Європи і це стосується виключно Європи.

"Тому це не є план, що закінчує війну, де б ми могли об'єднати весь світ. Це є План перемоги, який йде до плану закінчення війни. Це — план посилення України", — резюмував Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, Президент України готує ще один план для України. Володимир Зеленський доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни.

Раніше Новини.LIVE повыдомляли, що Володимир Зеленський відхилив візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до України.

Володимир Зеленський війна в Україні План перемоги України війна Індія

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