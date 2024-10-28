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Зеленский заявил, что План победы — не тема переговоров с РФ

28 октября 2024 13:01
Галина Шподарева - редактор
Зеленский объяснил, в чем суть Плана победы
Президент Украины Владимир Зеленский, интервью Times of India. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представленный им План победы не является темой переговоров с РФ. Также украинский лидер объяснил содержание пяти пунктов документа.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Times of India в понедельник, 28 октября.

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План победы — это усиление Украины

Недавно обнародованный План победы Украины содержит несколько частей. В интервью Times of India Президент Украины Владимир Зеленский подробно рассказал о пяти ключевых пунктах документа. 

По словам Владимира Зеленского, План победы Украины не является темой переговоров с Российской Федерацией. 

"План победы даже не является площадкой для реакции всех стран мира. План победы — это план усиления Украины сейчас и сегодня. Усиление Украины перед тем, как иметь те или иные форматы дипломатические, те или иные форматы переговоров, тот или иной саммит Мира. И обращение с этим планом Победы именно к тем странам, которые готовы усилить Украину", — заявил Президент Украины.

Пункт 1. Приглашение Украины в НАТО

Как сказал Владимир Зеленский, первый пункт — это не быстрое членство Украины в НАТО, а приглашение в Альянс.

"Чтобы потом, в будущем никто не менял своей позиции и был последовательным, чтобы все было не только на словах, а на бумаге. Мы не можем стать членами НАТО во время войны и мы не будем никого затягивать в это", — сказал Зеленский.

Этот пункт адресован исключительно странам НАТО, потому что Украина стремится стать членом именно этого союза, а не любого другого.

Пункт 2. Военная помощь

Второй пункт Плана победы — это усиление оружием украинской армии на поле боя именно сегодня.  

"Мы не проговариваем это с Путиным, или со странами глобального юга, которые нас не усиливают. Мы проговариваем это со странами Rammstein — странами, которые Украине помогали оружием во время этого конфликта", — разъяснил президент.

Пункт 3. Пакет сдерживания России

Пункт номер три — это обращение исключительно по пакету сдерживания России.

"Это не значит применение ракет, хотя это было бы справедливо, потому что Россия применяет против нас ракеты. Но мы о пакете дальнобойного оружия, который Украина не будет применять, если Россия прекратит войну", — отметил Зеленский. 

Как сказал лидер Украины, это будет пакет дальнобойного оружия, который будет находиться в Украине в превентивных целях.  

Пункт 4. Инвестиции в Украину

Четвертый пункт — экономический, он касается тех кто заинтересован инвестировать в Украину и защищать полезные ископаемые в Украине и иметь на этом бизнес. 

Пункт 5. Безопасность Европы

Пятый пункт касается исключительно безопасности европейского континента и говорит о том, что будет после войны с украинской армией, как с частью безопасности Европы и это касается исключительно Европы.

"Поэтому это не план, заканчивающий войну, где бы мы могли объединить весь мир. Это План победы, который идет к плану окончания войны. Это — план усиления Украины", — резюмировал Владимир Зеленский. 

Напомним, Президент Украины готовит еще один план для Украины. Владимир Зеленский поручил органам власти разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий, который помог бы стране выстоять в условиях войны.

Ранее Новини.LIVE сообщили, что Владимир Зеленский отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерреша в Украину.

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