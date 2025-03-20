Зеленський зробив заяву про Крим

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції. Фото: Скриншот з відео ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без українців у тимчасово окупованому Криму все вмирає. Зокрема, він наголосив, що Крим належить виключно українцям.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Стере за підсумками переговорів.

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Зеленський наголосив, що тимчасово окупований Росією Крим — це український півострів і без українців півострів вмирає.

"Крим — це наш півострів, це Україна, без українців Крим вмирає, бо вся логістика пов'язана з материковою Україною. А що найголовніше для туризму — туристи, а в Криму його немає вже 11 років. Туди приїжджали влітку 3 млн туристів — 2 млн 800 — це українці. Українці там відпочивали, бо це їх півострів, а зараз там нічого немає, все вмирає", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість визнання українського Криму територією Росії. Це може передбачати майбутня угода про припинення війни.

Зазначимо, що у тимчасово окупованому Криму кілька днів поспіль лунали вибухи. Під час атак було успішно уражено низку російських радіолокаційних станцій.