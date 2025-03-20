Зеленский сделал заявление о Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции. Фото: Скриншот из видео ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без украинцев во временно оккупированном Крыму все умирает.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере по итогам переговоров.

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Зеленский подчеркнул, что временно оккупированный Россией Крым - это украинский полуостров и без украинцев полуостров умирает.

"Крым — это наш полуостров, это Украина, без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика связана с материковой Украиной. А что самое главное для туризма - туристы, а в Крыму его нет уже 11 лет. Туда приезжали летом 3 млн туристов — 2 млн 800 — это украинцы. Украинцы там отдыхали, потому что это их полуостров, а сейчас там ничего нет, все умирает", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма территорией России. Это может предусматривать будущее соглашение о прекращении войны.

Отметим, что во временно оккупированном Крыму несколько дней подряд раздавались взрывы. Во время атак был успешно поражен ряд российских радиолокационных станций.