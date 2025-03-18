Сьогодні 11 років від початку окупації Криму — в ЦНС нагадали про спротив

Рух опору в Криму. Фото: Жовта стрічка

В Україні у вівторок, 18 березня, 11-та річниця від початку офіційної окупації Росією півострова Крим. Протягом цих років велика кількість місцевого населення продовжує чинити опір загарбникам.

Про це нагадала пресслужба Центру національного спротиву у Telegram.

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Рух опору в Криму

"11 років тому російська федерація анексувала автономну республіку Крим", — наголосили в ЦНС.

Так, саме з кримського півострова розпочався український спротив окупації. Наразі тисячі людей продовжують проводити акції непокори російським загарбникам не зважаючи на всі ризики. Українці в Криму розуміють що правда на нашому боці й вона врешті-решт переможе.

"Крим був, є і буде українським! І кожен може зробити свій внесок у боротьбу", — додали в Спротиві.

Скриншот допису ЦНС

Окупація півострова

18 березня 2014 року Росія офіційно оголосила про анексію Криму, підписавши так званий "договір" про включення півострова до складу РФ. Це стало завершальним етапом окупації, яка розпочалася ще у лютому того року.

Зазначимо, що Україна та міжнародна спільнота не визнали анексію півострова: США, ЄС, ООН, НАТО засудили дії Росії та запровадили санкції.

Нагадаємо, у ВМС Україна розкрили, як українські військові продовжують роботу над знищенням Кримського мосту.

Також нещодавно партизани "АТЕШ" успішно провели диверсію у Криму, підірвавши залізничні шляхи, якими окупанти переправляють зброю та боєкомплект.