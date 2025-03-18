Сьогодні 11 років від початку окупації Криму — в ЦНС нагадали про спротив

В ЦНС нагадали, як почався спротив у Криму 11 років тому
В Україні у вівторок, 18 березня, 11-та річниця від початку офіційної окупації Росією півострова Крим. Протягом цих років велика кількість місцевого населення продовжує чинити опір загарбникам.
Про це нагадала пресслужба Центру національного спротиву у Telegram.
Рух опору в Криму
"11 років тому російська федерація анексувала автономну республіку Крим", — наголосили в ЦНС.
Так, саме з кримського півострова розпочався український спротив окупації. Наразі тисячі людей продовжують проводити акції непокори російським загарбникам не зважаючи на всі ризики. Українці в Криму розуміють що правда на нашому боці й вона врешті-решт переможе.
"Крим був, є і буде українським! І кожен може зробити свій внесок у боротьбу", — додали в Спротиві.
Окупація півострова
18 березня 2014 року Росія офіційно оголосила про анексію Криму, підписавши так званий "договір" про включення півострова до складу РФ. Це стало завершальним етапом окупації, яка розпочалася ще у лютому того року.
Зазначимо, що Україна та міжнародна спільнота не визнали анексію півострова: США, ЄС, ООН, НАТО засудили дії Росії та запровадили санкції.
Нагадаємо, у ВМС Україна розкрили, як українські військові продовжують роботу над знищенням Кримського мосту.
Також нещодавно партизани "АТЕШ" успішно провели диверсію у Криму, підірвавши залізничні шляхи, якими окупанти переправляють зброю та боєкомплект.
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