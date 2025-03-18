Сегодня 11 лет с начала оккупации Крыма - в ЦНС напомнили о сопротивлении

Движение сопротивления в Крыму. Фото: Жовта стрічка

В Украине во вторник, 18 марта, 11-я годовщина с начала официальной оккупации Россией полуострова Крым. В течение этих лет большое количество местного населения продолжает сопротивляться захватчикам.

Об этом напомнила пресс-служба Центра национального сопротивления в Telegram.

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Движение сопротивления в Крыму

"11 лет назад российская федерация аннексировала автономную республику Крым", — отметили в ЦНС.

Так, именно с крымского полуострова началось украинское сопротивление оккупации. Сейчас тысячи людей продолжают проводить акции неповиновения российским захватчикам несмотря на все риски. Украинцы в Крыму понимают что правда на нашей стороне и она в конце концов победит.

"Крым был, есть и будет украинским! И каждый может внести свой вклад в борьбу", — добавили в Сопротивлении.

Скриншот поста ЦНС

Оккупация полуострова

18 марта 2014 года Россия официально объявила об аннексии Крыма, подписав так называемый "договор" о включении полуострова в состав РФ. Это стало завершающим этапом оккупации, которая началась еще в феврале того года.

Отметим, что Украина и международное сообщество не признали аннексию полуострова: США, ЕС, ООН, НАТО осудили действия России и ввели санкции.

Напомним, в ВМС Украины раскрыли, как украинские военные продолжают работу над уничтожением Крымского моста.

Также недавно партизаны "АТЕШ" успешно провели диверсию в Крыму, взорвав железнодорожные пути, по которым оккупанты переправляют оружие и боекомплект.