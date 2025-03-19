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ГУР уразило низку російських РЛС у Криму — відео

19 березня 2025 09:07
Євгенія Брюховецька - редактор
ГУР кілька днів поспіль били по об'єктах РФ в Криму — уражено РЛС
Російська РЛС. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У тимчасово окупованому Криму кілька днів поспіль лунали вибухи. Під час атак було успішно уражено низку російських радіолокаційних станцій.

Про це повідомила пресслужба ГУР та оприлюднила відео у Telegram у середу, 19 березня.

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"Загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту ― їхні дорогі системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України", — йдеться у повідомленні.
 
ГУР показало результати успішної демілітаризації півострова. Там було уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій: 

  • 48Я6-К1 "Подльот" (2 одиниці);
  • 1Л125"Ніобій-СВ" (2 одиниці); 
  • 39Н6 "Каста 2Е2" (3 одиниці); 
  • 9С19 "Імбірь"; 
  • "Нєбо-СВ"; 
  • С-300ВМ; 
  • "Нєбо-М"; 
  • 59Н6-Е "Протівнік-ГЕ"; 
  • БРЛС "Мис". 

Також під ударом опинилася пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС "СТ-68" та РЛС 39Н6 "Каста 2Е2". Крім того, ГУР вдарило по трьох ЗРК "Панцирь-С1", транспортно-буксирному судну проєкту С4236, універсальному буксиру "Фьодор Урюпін" та вертольому Мі-8.

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Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, вночі у Краснодарському краї РФ лунали вибухи — горіла нафтобаза в місті Кропоткін.

Також нещодавно у місті Туапсе внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на території нафтобази.

Крим окупанти ППО війна в Україні ГУР атака
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