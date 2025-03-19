ГУР кілька днів поспіль били по об'єктах РФ в Криму — уражено РЛС

Російська РЛС. Фото: скриншот з відео

У тимчасово окупованому Криму кілька днів поспіль лунали вибухи. Під час атак було успішно уражено низку російських радіолокаційних станцій.

Про це повідомила пресслужба ГУР та оприлюднила відео у Telegram у середу, 19 березня.

Читайте також:

Атака на Крим

"Загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту ― їхні дорогі системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України", — йдеться у повідомленні.



ГУР показало результати успішної демілітаризації півострова. Там було уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій:

48Я6-К1 "Подльот" (2 одиниці);

1Л125"Ніобій-СВ" (2 одиниці);

39Н6 "Каста 2Е2" (3 одиниці);

9С19 "Імбірь";

"Нєбо-СВ";

С-300ВМ;

"Нєбо-М";

59Н6-Е "Протівнік-ГЕ";

БРЛС "Мис".

Також під ударом опинилася пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС "СТ-68" та РЛС 39Н6 "Каста 2Е2". Крім того, ГУР вдарило по трьох ЗРК "Панцирь-С1", транспортно-буксирному судну проєкту С4236, універсальному буксиру "Фьодор Урюпін" та вертольому Мі-8.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, вночі у Краснодарському краї РФ лунали вибухи — горіла нафтобаза в місті Кропоткін.

Також нещодавно у місті Туапсе внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на території нафтобази.