ГУР кілька днів поспіль били по об'єктах РФ в Криму — уражено РЛС

ГУР уразило низку російських РЛС у Криму — відео
У тимчасово окупованому Криму кілька днів поспіль лунали вибухи. Під час атак було успішно уражено низку російських радіолокаційних станцій.
Про це повідомила пресслужба ГУР та оприлюднила відео у Telegram у середу, 19 березня.
Атака на Крим
"Загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту ― їхні дорогі системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України", — йдеться у повідомленні.
ГУР показало результати успішної демілітаризації півострова. Там було уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій:
- 48Я6-К1 "Подльот" (2 одиниці);
- 1Л125"Ніобій-СВ" (2 одиниці);
- 39Н6 "Каста 2Е2" (3 одиниці);
- 9С19 "Імбірь";
- "Нєбо-СВ";
- С-300ВМ;
- "Нєбо-М";
- 59Н6-Е "Протівнік-ГЕ";
- БРЛС "Мис".
Також під ударом опинилася пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС "СТ-68" та РЛС 39Н6 "Каста 2Е2". Крім того, ГУР вдарило по трьох ЗРК "Панцирь-С1", транспортно-буксирному судну проєкту С4236, універсальному буксиру "Фьодор Урюпін" та вертольому Мі-8.
Нагадаємо, вночі у Краснодарському краї РФ лунали вибухи — горіла нафтобаза в місті Кропоткін.
Також нещодавно у місті Туапсе внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на території нафтобази.
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