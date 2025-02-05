Удар по нафтобазі у Краснодарському краї РФ 5 лютого — сталася масштабна пожежа

Пожежа на нафтобазі. Ілюстративне фото: росЗМІ

У ніч проти середи, 5 лютого, у Краснодарському краю Росії безпілотники атакували нафтобазу "Албашнафта". На підприємстві сталася масштабна пожежа.

Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Telegram.

Читайте також:

Деталі атаки БпЛА на нафтобазу

За інформацією російської влади, унаслідок падіння уламків БпЛА на резервуар із нафтопродуктами розпочалася пожежа, якій було присвоєно другий ранг складності.

Водночас місцеві жителі повідомляють, що вночі було атаковано нафтобазу ТОВ "Албашнафта", і, станом на ранок пожежа не була ліквідована.

Згідно з інформацією на сайті компанії, ТОВ "Албашнафта" — це підприємство, яке займається виробництвом нафтопродуктів і є єдиним нафтопереробним заводом у Канівському районі Краснодарського краю.

Нагадаємо, напередодні безпілотники атакували один із ключових енергетичних об'єктів Росії — Астраханський газопереробний завод.

Також ми писали, що за один лише січень було уражено дев'ять нафтових об'єктів на території Росії.