Удар по нефтебазе в Краснодарском крае РФ 5 февраля — произошел масштабный пожар

Пожар на нефтебазе. Иллюстративное фото: росСМИ

В ночь на среду, 5 февраля, в Краснодарском крае России беспилотники атаковали нефтебазу "Албашнафта". На предприятии произошел масштабный пожар.

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

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По информации российских властей, в результате падения обломков БпЛА на резервуар с нефтепродуктами начался пожар, которому был присвоен второй ранг сложности.

В то же время местные жители сообщают, что ночью была атакована нефтебаза ООО "Албашнафта", и, по состоянию на утро пожар не был ликвидирован.

Согласно информации на сайте компании, ООО "Албашнафта" — это предприятие, которое занимается производством нефтепродуктов и является единственным нефтеперерабатывающим заводом в Каневском районе Краснодарского края.

Напомним, накануне беспилотники атаковали один из ключевых энергетических объектов России — Астраханский газоперерабатывающий завод.

Также мы писали, что за один только январь было поражено девять нефтяных объектов на территории России.