ГУР несколько дней подряд били по объектам РФ в Крыму - поражена РЛС

Российская РЛС. Фото: скриншот из видео

Во временно оккупированном Крыму несколько дней подряд раздавались взрывы. Во время атак был успешно поражен ряд российских радиолокационных станций.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР и обнародовала видео в Telegram в среду, 19 марта.

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"Захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота — их дорогие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины", — говорится в сообщении.

ГУР показало результаты успешной демилитаризации полуострова. Там был поражен целый ряд российских радиолокационных станций:

48Я6-К1 "Подлет" (2 единицы);

1Л125 "Ниобий-СВ" (2 единицы);

39Н6 "Каста 2Е2" (3 единицы);

9С19 "Имбирь";

"Небо-СВ";

С-300ВМ;

"Небо-М";

59Н6-Е "Противник-ГЕ";

БРЛС "Мыс".

Также под ударом оказалась пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2". Кроме того, ГУР ударило по трем ЗРК "Панцирь-С1", транспортно-буксирному судну проекта С4236, универсальному буксиру "Федор Урюпин" и вертолету Ми-8.

Скриншот поста ГУР

Напомним, ночью в Краснодарском крае РФ раздавались взрывы — горела нефтебаза в городе Кропоткин.

Также недавно в городе Туапсе в результате атаки дронов вспыхнул пожар на территории нефтебазы.