ГУР несколько дней подряд били по объектам РФ в Крыму - поражена РЛС

ГУР поразило ряд российских РЛС в Крыму — видео
Во временно оккупированном Крыму несколько дней подряд раздавались взрывы. Во время атак был успешно поражен ряд российских радиолокационных станций.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР и обнародовала видео в Telegram в среду, 19 марта.
Атака на Крым
"Захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота — их дорогие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины", — говорится в сообщении.
ГУР показало результаты успешной демилитаризации полуострова. Там был поражен целый ряд российских радиолокационных станций:
- 48Я6-К1 "Подлет" (2 единицы);
- 1Л125 "Ниобий-СВ" (2 единицы);
- 39Н6 "Каста 2Е2" (3 единицы);
- 9С19 "Имбирь";
- "Небо-СВ";
- С-300ВМ;
- "Небо-М";
- 59Н6-Е "Противник-ГЕ";
- БРЛС "Мыс".
Также под ударом оказалась пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2". Кроме того, ГУР ударило по трем ЗРК "Панцирь-С1", транспортно-буксирному судну проекта С4236, универсальному буксиру "Федор Урюпин" и вертолету Ми-8.
Напомним, ночью в Краснодарском крае РФ раздавались взрывы — горела нефтебаза в городе Кропоткин.
Также недавно в городе Туапсе в результате атаки дронов вспыхнул пожар на территории нефтебазы.
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