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ГУР поразило ряд российских РЛС в Крыму — видео

19 марта 2025 09:07
Евгения Брюховецкая - редактор
ГУР несколько дней подряд били по объектам РФ в Крыму - поражена РЛС
Российская РЛС. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Во временно оккупированном Крыму несколько дней подряд раздавались взрывы. Во время атак был успешно поражен ряд российских радиолокационных станций.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР и обнародовала видео в Telegram в среду, 19 марта.

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"Захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота — их дорогие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины", — говорится в сообщении.

ГУР показало результаты успешной демилитаризации полуострова. Там был поражен целый ряд российских радиолокационных станций:

  • 48Я6-К1 "Подлет" (2 единицы);
  • 1Л125 "Ниобий-СВ" (2 единицы);
  • 39Н6 "Каста 2Е2" (3 единицы);
  • 9С19 "Имбирь";
  • "Небо-СВ";
  • С-300ВМ;
  • "Небо-М";
  • 59Н6-Е "Противник-ГЕ";
  • БРЛС "Мыс".

Также под ударом оказалась пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2". Кроме того, ГУР ударило по трем ЗРК "Панцирь-С1", транспортно-буксирному судну проекта С4236, универсальному буксиру "Федор Урюпин" и вертолету Ми-8.

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Скриншот поста ГУР

Напомним, ночью в Краснодарском крае РФ раздавались взрывы — горела нефтебаза в городе Кропоткин.

Также недавно в городе Туапсе в результате атаки дронов вспыхнул пожар на территории нефтебазы.

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