У Краснодарському краї РФ дрони атакували нафтобазу

Пожежа на нафтобазі. Фото: скриншот з відео

Невідомі безпілотники в ніч проти середи, 19 березня, здійснили атаку на російську нафтобазу в місті Кропоткін Краснодарського краю. Там розгорілася масштабна пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Росіяни поскаржилися на щонайменше три вибухи на нафтобазі в Кропоткіні та повідомили про падіння "уламків". Внаслідок атаки на території підприємства розгорілася пожежа.

Зазначається, що площа загоряння становить 20 квадратних метрів. На нафтобазі пошкоджено трубопровід між резервуарами. Пожежі присвоїли четвертий ранг складності, на місці працюють 105 осіб і 45 одиниць техніки.

Крім того, роботу підприємства зупинили, а працівників евакуювали.

Нагадаємо, 14 березня у російському Туапсе спалахнула пожежа на території нафтобази внаслідок атаки дронів.

А в лютому безпілотники атакували нафтобазу "Албашнафта" у Краснодарському краї.