В Краснодарском крае РФ дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае

Пожар на нефтебазе. Фото: скриншот из видео

Неизвестные беспилотники в ночь на среду, 19 марта, совершили атаку на российскую нефтебазу в городе Кропоткин Краснодарского края. Там разгорелся масштабный пожар.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Россияне пожаловались на по меньшей мере три взрыва на нефтебазе в Кропоткине и сообщили о падении "обломков". В результате атаки на территории предприятия разгорелся пожар.

Отмечается, что площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. На нефтебазе поврежден трубопровод между резервуарами. Пожару присвоили четвертый ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники.

Кроме того, работу предприятия остановили, а работников эвакуировали.

Напомним, 14 марта в российском Туапсе вспыхнул пожар на территории нефтебазы в результате атаки дронов.

А в феврале беспилотники атаковали нефтебазу "Албашнафта" в Краснодарском крае.