Зеленський заявив про зрушення у політичних колах США щодо війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що риторика у США щодо війни в Україні починає змінюватися. При цьому наша країна, на відміну від росіян, демонструє бажання до припинення вогню.

Про це український лідер заявив під час пресконференції із журналістами у середу, 4 червня.

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За його словами, ще донедавна в американському політичному дискурсі звучали песимістичні тези про нібито програш України та відсутність у неї необхідних ресурсів. Проте ситуація починає змінюватися — і це результат активної дипломатичної роботи української сторони.

"Зараз це звучить тихіше — я дуже обережно це кажу. Наша команда зараз у США, і ми дійсно відчуваємо зміну настроїв у політичних колах", — сказав Зеленський.

Сьогодні у Сенаті США відбудеться масштабний брифінг, під час якого українська делегація представить повну картину ситуації — від дій на фронті до гуманітарних питань. Серед учасників — віцепрем’єрка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, перший заступник міністра оборони, уповноважений з питань санкцій та радник із гуманітарних питань.

"Ми покажемо все: від санкцій до вкрадених дітей, від ситуації на полі бою до спеціальних операцій. І ми дуже сподіваємося, що Сенат підтвердить свої наміри і перейде до застосування нових санкцій", — наголосив президент.

Зеленський також нагадав, що США вже пом’якшували санкційні умови щодо Росії, очікуючи кроків назустріч миру. Але, за його словами, українська сторона демонструє готовність до діалогу, тоді як Росія не показує бажання зупинити агресію.

"Ми демонструємо, що готові. А росіяни демонструють, що вони не готові до припинення вогню", — підсумував він.

Раніше під час пресконференції 4 червня Президент України Володимир Зеленський наголосив, що подальші технічні переговори в Стамбулі втрачають сенс, оскільки не приносять жодного практичного результату.

Нагадаємо, що під час фінального раунду переговорів, що відбувся 2 червня в Стамбулі, представники Росії передали українській делегації меморандум із викладом власного бачення умов для завершення війни. Президент Володимир Зеленський відреагував на цю ініціативу, чітко окресливши свою позицію щодо висунутих пропозицій.