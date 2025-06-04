Зеленский заявил о сдвигах в политических кругах США относительно войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риторика в США относительно войны в Украине начинает меняться. При этом наша страна, в отличие от россиян, демонстрирует желание к прекращению огня.

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции с журналистами в среду, 4 июня.

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По его словам, еще недавно в американском политическом дискурсе звучали пессимистические тезисы о якобы проигрыше Украины и отсутствии у нее необходимых ресурсов. Однако ситуация начинает меняться — и это результат активной дипломатической работы украинской стороны.

"Сейчас это звучит тише — я очень осторожно это говорю. Наша команда сейчас в США, и мы действительно чувствуем изменение настроений в политических кругах", — сказал Зеленский.

Сегодня в Сенате США состоится масштабный брифинг, во время которого украинская делегация представит полную картину ситуации — от действий на фронте до гуманитарных вопросов. Среди участников — вице-премьер Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель министра обороны, уполномоченный по вопросам санкций и советник по гуманитарным вопросам.

"Мы покажем все: от санкций до украденных детей, от ситуации на поле боя до специальных операций. И мы очень надеемся, что Сенат подтвердит свои намерения и перейдет к применению новых санкций", — подчеркнул президент.

Зеленский также напомнил, что США уже смягчали санкционные условия в отношении России, ожидая шагов навстречу миру. Но, по его словам, украинская сторона демонстрирует готовность к диалогу, тогда как Россия не показывает желания остановить агрессию.

"Мы демонстрируем, что готовы. А россияне демонстрируют, что они не готовы к прекращению огня", — подытожил он.

Ранее во время пресс-конференции 4 июня Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дальнейшие технические переговоры в Стамбуле теряют смысл, поскольку не приносят никакого практического результата.

Напомним, что во время финального раунда переговоров, который состоялся 2 июня в Стамбуле, представители России передали украинской делегации меморандум с изложением собственного видения условий для завершения войны. Президент Владимир Зеленский отреагировал на эту инициативу, четко обозначив свою позицию относительно выдвинутых предложений.