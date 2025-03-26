Україна збільшуватиме кількість літаків Mirage — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції за підсумками переговорів із лідером Франції Емманюелем Макроном. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський сказав, що французькі літаки Mirage дуже добре себе показали в Україні. Відтак планується збільшувати їх кількість для застосування українськими військовими.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції за підсумками переговорів із лідером Франції Емманюелем Макроном.

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Лідер України наголосив, що французькі літаки Mirage дуже добре себе показали в Україні. Він додав, що Україна збільшуватиме їх кількість.

"Дуже добре показали себе ваші, вже наші — Mirage, бойові літаки. Вони вже стали частиною нашого повітряного щита, допомагають нам захищатися передусім від "Шахедів" та інших ударних безпілотників. Ми проговорили, що збільшуватимемо кількість Mirage", — зазначив Зеленський.

Також він подякував Макрону та Франції за допомогу Україні в обороні від атак РФ.

"Перше, я хочу відзначити зусилля Емманюеля Макрона, зусилля Франції в допомозі нам зараз оборонятися від російських ударів. Вдячний за всі інші прояви оборонної підтримки України", — подякував глава держави.

Додамо, що сьогодні, 26 березня, президент Франції оголосив про виділення нового пакета військової підтримки для України на суму 2 мільярди євро.

Крім того, Емманюель Макрон підтримав ініціативу президента США Дональда Трампа щодо пришвидшення цього процесу.