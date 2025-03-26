Україна збільшуватиме кількість літаків Mirage — Зеленський

Зеленський заявив про збільшення кількості літаків Mirage
Президент України Володимир Зеленський сказав, що французькі літаки Mirage дуже добре себе показали в Україні. Відтак планується збільшувати їх кількість для застосування українськими військовими.
Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції за підсумками переговорів із лідером Франції Емманюелем Макроном.
Зеленський про збільшення літаків Mirage в Україні
Лідер України наголосив, що французькі літаки Mirage дуже добре себе показали в Україні. Він додав, що Україна збільшуватиме їх кількість.
"Дуже добре показали себе ваші, вже наші — Mirage, бойові літаки. Вони вже стали частиною нашого повітряного щита, допомагають нам захищатися передусім від "Шахедів" та інших ударних безпілотників. Ми проговорили, що збільшуватимемо кількість Mirage", — зазначив Зеленський.
Також він подякував Макрону та Франції за допомогу Україні в обороні від атак РФ.
"Перше, я хочу відзначити зусилля Емманюеля Макрона, зусилля Франції в допомозі нам зараз оборонятися від російських ударів. Вдячний за всі інші прояви оборонної підтримки України", — подякував глава держави.
Додамо, що сьогодні, 26 березня, президент Франції оголосив про виділення нового пакета військової підтримки для України на суму 2 мільярди євро.
Крім того, Емманюель Макрон підтримав ініціативу президента США Дональда Трампа щодо пришвидшення цього процесу.
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