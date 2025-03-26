Украина будет увеличивать количество самолетов Mirage - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что французские самолеты Mirage очень хорошо себя показали в Украине. Поэтому планируется увеличивать их количество для применения украинскими военными.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

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Лидер Украины подчеркнул, что французские самолеты Mirage очень хорошо себя показали в Украине. Он добавил, что Украина будет увеличивать их количество.

"Очень хорошо показали себя ваши, уже наши — Mirage, боевые самолеты. Они уже стали частью нашего воздушного щита, помогают нам защищаться прежде всего от "Шахедов" и других ударных беспилотников. Мы проговорили, что будем увеличивать количество Mirage", — отметил Зеленский.

Также он поблагодарил Макрона и Францию за помощь Украине в обороне от атак РФ.

"Первое, я хочу отметить усилия Эмманюэля Макрона, усилия Франции в помощи нам сейчас обороняться от российских ударов. Благодарен за все другие проявления оборонной поддержки Украины", — поблагодарил глава государства.

Добавим, что сегодня, 26 марта, президент Франции объявил о выделении нового пакета военной поддержки для Украины на сумму 2 миллиарда евро.

Кроме того, Эмманюэль Макрон поддержал инициативу президента США Дональда Трампа по ускорению этого процесса.