Україна запровадила нові санкції проти Росії, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 квітня, повідомив про запровадження нових санкцій проти Росії. Вони стосуються, зокрема, російських пропагандистів і "тіньового флоту" РФ.

Про це український лідер написав у Telegram.

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"Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує Росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту", — зазначив президент.

Він уточнив, що відповідні укази вже на сайті. Також готується ще одне рішення РНБО щодо функціонерів, указ опублікують незабаром.

"Дякую всім, хто захищає нашу державу та поширює правду про цю війну", — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вчора під час вечірнього звернення Зеленський закликав партнерів чинити тиск на РФ на тлі ракетних та дронових атак.

Також Зеленський повідомив, що нові переговори зі США відбудуться наступного тижня.