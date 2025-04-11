Украина ввела новые санкции против России, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 апреля, сообщил о введении новых санкций против России. Они касаются, в частности, российских пропагандистов и "теневого флота" РФ.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Новые санкции против РФ

"Усиливаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота", — отметил президент.

Он уточнил, что соответствующие указы уже на сайте. Также готовится еще одно решение СНБО по функционерам, указ опубликуют вскоре.

"Спасибо всем, кто защищает наше государство и распространяет правду об этой войне", — добавил Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, вчера во время вечернего обращения Зеленский призвал партнеров оказать давление на РФ на фоне ракетных и дроновых атак.

Также Зеленский сообщил, что новые переговоры с США состоятся на следующей неделе.