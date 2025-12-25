Зеленський підкреслив досягнення української дипломатії – деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що говорив сьогодні з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре. Також він вислухав доповідь заступника керівника Офісу Президента України Павла Паліси.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 25 грудня

Підсумки у зверненні

Українська делегація дипломатів обговорювали мирну угоду із представниками Президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

"І це була справді хороша розмова: багато деталей, є хороші ідеї, ми їх обговорили. Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, це стосується зустрічей, безумовно, таймінгу", — наголосив Зеленський.

Сьогодні Рустем Умєров буде говорити ще з представниками Трампа. Також Зеленський говорив сьогодні з прем’єр-міністром Норвегії про можливі наступні спільні кроки щодо мирного плану США.

"І буду говорити також з іншими європейськими лідерами, щоб усі ми були в одному темпі й з одною спільною метою. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це має бути", — зазначив Зеленський.



Також президент вислухав доповідь Павла Паліси по питаннях, які додають Україні можливостей на фронті та підписав укази про відзначення воїнів ЗСУ державними нагородами.

