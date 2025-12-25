Відео
Головна Новини дня Зеленський заявив про нові ідеї щодо наближення миру — звернення

Зеленський заявив про нові ідеї щодо наближення миру — звернення

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 19:52
Зеленський підкреслив досягнення української дипломатії – деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що говорив сьогодні з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре. Також він вислухав доповідь заступника керівника Офісу Президента України Павла Паліси.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 25 грудня

Читайте також:

Підсумки у зверненні

Українська делегація дипломатів обговорювали мирну угоду із представниками Президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

"І це була справді хороша розмова: багато деталей, є хороші ідеї, ми їх обговорили. Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, це стосується зустрічей, безумовно, таймінгу", — наголосив Зеленський. 

Сьогодні Рустем Умєров буде говорити ще з представниками Трампа. Також Зеленський говорив сьогодні з прем’єр-міністром Норвегії про можливі наступні спільні кроки щодо мирного плану США. 

"І буду говорити також з іншими європейськими лідерами, щоб усі ми були в одному темпі й з одною спільною метою. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це має бути", — зазначив Зеленський. 
 
Також президент вислухав доповідь Павла Паліси по питаннях, які додають Україні можливостей на фронті та підписав укази про відзначення воїнів ЗСУ державними нагородами.

Нагадаємо, що Зеленський із Віткоффом та Кушнером пропрацювали деталі майбутньої мирної угоди

Раніше ми також інформували, що Зеленський заслухав доповідь заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси

Володимир Зеленський Дональд Трамп Норвегія Рустем Умєров Стів Віткофф
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
