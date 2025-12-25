Зеленский подчеркнул достижения украинской дипломатии - детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что говорил сегодня с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьоре. Также он выслушал доклад заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палисы.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 25 декабря

Украинская делегация дипломатов обсуждали мирное соглашение с представителями Президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"И это был действительно хороший разговор: много деталей, есть хорошие идеи, мы их обсудили. Есть некоторые наши новые идеи, как приблизить реальный мир, и это касается форматов, это касается встреч, безусловно, тайминга", — подчеркнул Зеленский.

Сегодня Рустем Умеров будет говорить еще с представителями Трампа. Также Зеленский говорил сегодня с премьер-министром Норвегии о возможных следующих совместных шагах по мирному плану США.

"И буду говорить также с другими европейскими лидерами, чтобы все мы были в одном темпе и с одной общей целью. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир — это должно быть", — отметил Зеленский.



Также президент выслушал доклад Павла Палисы по вопросам, которые добавляют Украине возможностей на фронте и подписал указы о награждении воинов ВСУ государственными наградами.

