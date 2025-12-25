Видео
Главная Новости дня Зеленский заявил о новых идеях по приближению мира — обращение

Зеленский заявил о новых идеях по приближению мира — обращение

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 19:52
Зеленский подчеркнул достижения украинской дипломатии - детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что говорил сегодня с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьоре. Также он выслушал доклад заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палисы.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 25 декабря

Итоги в обращении

Украинская делегация дипломатов обсуждали мирное соглашение с представителями Президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"И это был действительно хороший разговор: много деталей, есть хорошие идеи, мы их обсудили. Есть некоторые наши новые идеи, как приблизить реальный мир, и это касается форматов, это касается встреч, безусловно, тайминга", — подчеркнул Зеленский.

Сегодня Рустем Умеров будет говорить еще с представителями Трампа. Также Зеленский говорил сегодня с премьер-министром Норвегии о возможных следующих совместных шагах по мирному плану США.

"И буду говорить также с другими европейскими лидерами, чтобы все мы были в одном темпе и с одной общей целью. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир — это должно быть", — отметил Зеленский.

Также президент выслушал доклад Павла Палисы по вопросам, которые добавляют Украине возможностей на фронте и подписал указы о награждении воинов ВСУ государственными наградами.

Напомним, что Зеленский с Виткоффом и Кушнером проработали детали будущего мирного соглашения.

Ранее мы также информировали, что Зеленский заслушал доклад заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Норвегия Рустем Умеров Стив Виткофф
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
