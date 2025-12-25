Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Усиление ВСУ и фронтовых позиций — Палиса доложил Зеленскому

Усиление ВСУ и фронтовых позиций — Палиса доложил Зеленскому

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 19:24
Зеленский заслушал Павла Палису о решениях по усилению фронта
Владимир Зеленский и Павел Палиса. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы. Они обсудили решения, которые нужны для усиления фронтовых позиций и армии.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 25 декабря.

Реклама
Читайте также:

Зеленский заслушал Палису

Украинский лидер подчеркнул, что за год уже удалось достичь хороших результатов в обеспечении бригад и корпусов. В частности, сейчас работает программа прямой финансовой поддержки боевых подразделений, которая упрощает закупки и обеспечение фронта.

Заступник керівника ОП Павло Паліса
Павел Палиса. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кроме того, в процессе внедрения программа справедливого распределения личного состава между бригадами. Зеленский отметил, что сейчас ожидаются первые детальные отчеты за декабрь.

Президент Володимир Зеленський
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Будет и дальнейшее усиление наших боевых подразделений, а также нашего всестороннего противодействия врагу, в частности усиление нашей беспилотной составляющей. Готовим соответствующие вопросы на Ставку в ближайшее время", — подчеркнул глава государства.

Он также подписал указы о награждении украинских воинов госнаградами.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 25 декабря Зеленский провел разговор с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили мирное соглашение.

Также сегодня глава государства провел разговор с патриархом Варфоломеем. Они говорили о российских атаках.

Владимир Зеленский война ВСУ Украина армия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации