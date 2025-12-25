Зеленский заслушал Павла Палису о решениях по усилению фронта

Владимир Зеленский и Павел Палиса. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы. Они обсудили решения, которые нужны для усиления фронтовых позиций и армии.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 25 декабря.

Зеленский заслушал Палису

Украинский лидер подчеркнул, что за год уже удалось достичь хороших результатов в обеспечении бригад и корпусов. В частности, сейчас работает программа прямой финансовой поддержки боевых подразделений, которая упрощает закупки и обеспечение фронта.

Кроме того, в процессе внедрения программа справедливого распределения личного состава между бригадами. Зеленский отметил, что сейчас ожидаются первые детальные отчеты за декабрь.

"Будет и дальнейшее усиление наших боевых подразделений, а также нашего всестороннего противодействия врагу, в частности усиление нашей беспилотной составляющей. Готовим соответствующие вопросы на Ставку в ближайшее время", — подчеркнул глава государства.

Он также подписал указы о награждении украинских воинов госнаградами.

Напомним, 25 декабря Зеленский провел разговор с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили мирное соглашение.

Также сегодня глава государства провел разговор с патриархом Варфоломеем. Они говорили о российских атаках.