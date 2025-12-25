Видео
Главная Новости дня Зеленский поговорил с патриархом Варфоломеем — детали

Зеленский поговорил с патриархом Варфоломеем — детали

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 16:09
Зеленский провел разговор с патриархом Варфоломеем — основные темы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря провел разговор с патриархом Варфоломеем. Стороны поговорили о российских обстрелах, которые не прекращались даже в Сочельник и Рождественскую ночь.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Читайте также:

Разговор Зеленского с патриархом Варфоломеем

"Хороший и очень теплый разговор с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем. Поблагодарил за очень искреннее поздравление для украинцев с Рождеством, за поддержку нашей защиты жизни, наших дипломатических усилий", — сообщил президент.

По его словам, даже в Сочельник и Рождественскую ночь российская армия не прекращала ударов по Украине, энергетике и по нашим людям. Сейчас во многих городах и селах действуют графики отключений света.

Зеленский рассказал, что сегодня днем армия РФ снова била по городам на Востоке. И в Чернигове фактически во время разговора с Патриархом оказывали помощь раненым от попадания российского дрона в жилой дом.

"Очень правильная оценка всего этого прозвучала в нашем разговоре: к сожалению, мы имеем дело с варварами, которые, в конце концов, и в Бога не верят. Именно такой Россия стала, и еще и совсем этого не стыдится. Наоборот, свою жажду убийств они там, в России, пытаются сделать основой национальной гордости", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украина будет противодействовать российской войне и агрессии так, как только возможно, защищая жизнь, жизнь украинцев и всех людей, которые страдают от того, что до сих пор война продолжается.

"Благодарен за готовность Его Всесвятейшества и в дальнейшем помогать всем мирным усилиям. Христос родился! Славим Его!" — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, в рождественскую ночь Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он выступил с символическим посланием об общей мечте.

Также президент высказался об отказе РФ от перемирия на Рождество. Он пожелал мирных праздников всем, кто празднует сегодня, а также — восстановления мира.

Владимир Зеленский переговоры патриарх Варфоломей обстрелы Рождество война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
