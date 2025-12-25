Відео
Зеленський поговорив з патріархом Варфоломієм — деталі

Зеленський поговорив з патріархом Варфоломієм — деталі

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 16:09
Зеленський провів розмову з патріархом Варфоломієм — основні теми
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 25 грудня провів розмову з патріархом Варфоломієм. Сторони поговорили про російські обстріли, які не припинялися навіть у Святвечір і Різдвяну ніч.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Читайте також:

Розмова Зеленського з патріархом Варфоломієм

"Хороша й дуже тепла розмова з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подякував за дуже щире привітання для українців із Різдвом, за підтримку нашого захисту життя, наших дипломатичних зусиль", — повідомив президент.

За його словами, навіть у Святвечір і Різдвяну ніч російська армія не припиняла ударів по Україні, енергетиці та по наших людях. Наразі у багатьох містах і селах діють графіки відключень світла.

Зеленський розповів, що сьогодні вдень армія РФ знову била по містах на Сході. І в Чернігові фактично в час розмови з Патріархом надавали допомогу пораненим від влучання російського дрона у житловий будинок. 

"Дуже правильна оцінка всього цього прозвучала в нашій розмові: на жаль, ми маємо справу з варварами, які, зрештою, і в Бога не вірять. Саме такою Росія стала, і ще й зовсім цього не соромиться. Навпаки, свою жагу до вбивств вони там, у Росії, намагаються зробити основою національної гордості", — наголосив глава держави. 

Він додав, що Україна буде протидіяти російській війні та агресії так, як тільки можливо, захищаючи життя, життя українців та всіх людей, які страждають від того, що досі війна триває.

"Вдячний за готовність Його Всесвятості й надалі допомагати всім мирним зусиллям. Христос народився! Славімо Його!" — підсував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у різдвяну ніч Володимир Зеленський звернувся до українців. Він виступив із символічним посланням про спільну мрію. 

Також президент висловився про відмову РФ від перемир'я на Різдво. Він побажав мирних свят усім, хто святкує сьогодні, а також — відновлення миру. 

Володимир Зеленський переговори патріарх Варфоломій обстріли Різдво війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
