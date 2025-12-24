Яка мрія всіх українців - звернення Зеленського у Різдво

Мрія в усіх одна — Зеленський зробив несподівану заяву
Президент України Володимир Зеленський у різдвяну ніч звернувся до українців. Він виступив із символічним посланням про спільну мрію та молитву за мир.
Яка мрія всіх українців
Глава держави нагадав про давнє повір’я, за яким у ніч на Різдво "відкриваються небеса", і висловив переконання, що цього року бажання в усіх українців одне.
"Сьогодні мрія в усіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. "Щоб він сконав", – скаже кожен про себе", — написав Зеленський.
Водночас президент зазначив, що, звертаючись до Бога, українці просять не лише про особисте, а значно ширше.
"Просимо про мир для України. Ми боремось за це. І молимось за це. І на це заслуговуємо", — наголосив він.
Окремо Зеленський згадав про родини та дітей, підкресливши важливість єдності й віри в добро. За його словами, кожна українська сім’я має жити в злагоді, а кожна дитина — радіти подарункам, усміхатися й зберігати віру в диво.
