Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мрія в усіх одна — Зеленський зробив несподівану заяву

Мрія в усіх одна — Зеленський зробив несподівану заяву

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 19:07
Яка мрія всіх українців - звернення Зеленського у Різдво
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський у різдвяну ніч звернувся до українців. Він виступив із символічним посланням про спільну мрію та молитву за мир.

Про це стало відомо із привітання Президента.

Реклама
Читайте також:

Яка мрія всіх українців

Глава держави нагадав про давнє повір’я, за яким у ніч на Різдво "відкриваються небеса", і висловив переконання, що цього року бажання в усіх українців одне.

"Сьогодні мрія в усіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. "Щоб він сконав", – скаже кожен про себе", — написав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що, звертаючись до Бога, українці просять не лише про особисте, а значно ширше.

"Просимо про мир для України. Ми боремось за це. І молимось за це. І на це заслуговуємо", — наголосив він.

Окремо Зеленський згадав про родини та дітей, підкресливши важливість єдності й віри в добро. За його словами, кожна українська сім’я має жити в злагоді, а кожна дитина — радіти подарункам, усміхатися й зберігати віру в диво.

Нагадаємо, що раніше  Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом.

А до цього стилістка із Львова Галина Паньків розкрила, як правильно стилізувати вишиванку на зимові свята.

Володимир Зеленський українці Різдво світ мрії
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації