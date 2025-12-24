Видео
Главная Новости дня Мечта у всех одна — Зеленский сделал неожиданное заявление

Мечта у всех одна — Зеленский сделал неожиданное заявление

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 19:07
Какая мечта всех украинцев - обращение Зеленского в Рождество
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в рождественскую ночь обратился к украинцам. Он выступил с символическим посланием об общей мечте и молитве за мир.

Об этом стало известно из поздравления Президента.

Какая мечта всех украинцев

Глава государства напомнил о древнем поверье, по которому в ночь на Рождество "открываются небеса", и выразил убеждение, что в этом году желание у всех украинцев одно.

"Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. "Чтобы он скончался", скажет каждый о себе", — написал Зеленский.

В то же время президент отметил, что, обращаясь к Богу, украинцы просят не только о личном, а значительно шире.

"Просим о мире для Украины. Мы боремся за это. И молимся за это. И этого заслуживаем", — подчеркнул он.

Отдельно Зеленский вспомнил о семьях и детях, подчеркнув важность единства и веры в добро. По его словам, каждая украинская семья должна жить в согласии, а каждый ребенок — радоваться подаркам, улыбаться и сохранять веру в чудо.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством.

А до этого стилист из Львова Галина Панькив раскрыла, как правильно стилизовать вышиванку на зимние праздники.

