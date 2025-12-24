Зеленский поблагодарил Папу Римского Льва ХIV за предложение рождественского перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Папу Римского Льва ХIV за дипломатические усилия по прекращению войны России против Украины. Он разделяет разочарование Папы отказом Кремля принять рождественское перемирие.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 24 декабря

Президент отметил, что Украина празднует уже четвертое Рождество в условиях полномасштабной войны. РФ отклонила предложение рождественского перемирия, продолжила штурмы на фронте и атаковала ракетами и дронами энергосистему Украины, что привело к отключению электроэнергии.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Важно, чтобы люди во всем мире не молчали. Важно не позволить России нормализовать жестокость, террор и агрессию против нашего народа. Призываю всех ответственных лидеров поддержать мир, как это делает Понтифик. Мы благодарны за каждое такое проявление солидарности", — отметил Зеленский

Президент пожелал мирных праздников и счастливого Сочельника всем, кто празднует сегодня, а также — восстановления мира.

Напомним, что Папа Римский расстроен отказом РФ от рождественского перемирия в войне с Украиной.

Ранее мы также информировали, что Лев XIV заявил, что последние комментарии Трампа создают угрозу партнерству между США и ЕС.