Главная Новости дня Отказ РФ от перемирия на Рождество — Зеленский сделал заявление

Отказ РФ от перемирия на Рождество — Зеленский сделал заявление

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 17:40
Зеленский поблагодарил Папу Римского Льва ХIV за предложение рождественского перемирия
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Папу Римского Льва ХIV за дипломатические усилия по прекращению войны России против Украины. Он разделяет разочарование Папы отказом Кремля принять рождественское перемирие.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 24 декабря

Читайте также:

Рождественское перемирие

Президент отметил, что Украина празднует уже четвертое Рождество в условиях полномасштабной войны. РФ отклонила предложение рождественского перемирия, продолжила штурмы на фронте и атаковала ракетами и дронами энергосистему Украины, что привело к отключению электроэнергии.

Відмова РФ від перемир'я на Різдво — Зеленський зробив заяву - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Важно, чтобы люди во всем мире не молчали. Важно не позволить России нормализовать жестокость, террор и агрессию против нашего народа. Призываю всех ответственных лидеров поддержать мир, как это делает Понтифик. Мы благодарны за каждое такое проявление солидарности", — отметил Зеленский

Президент пожелал мирных праздников и счастливого Сочельника всем, кто празднует сегодня, а также — восстановления мира.

Напомним, что Папа Римский расстроен отказом РФ от рождественского перемирия в войне с Украиной.

Ранее мы также информировали, что Лев XIV заявил, что последние комментарии Трампа создают угрозу партнерству между США и ЕС.

Владимир Зеленский Папа Римский Рождество перемирие Лев XIV
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
