Зеленський заслухав Павла Палісу про рішення для посилення фронту

Володимир Зеленський та Павло Паліса. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси. Вони обговорили рішення, які потрібні для посилення фронтових позицій та армії.

Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 25 грудня.

Зеленський заслухав Палісу

Український лідер наголосив, що за рік уже вдалося досягти хороших результатів у забезпеченні бригад та корпусів. Зокрема, наразі працює програма прямої фінансової підтримки бойових підрозділів, яка спрощує закупівлі та забезпечення фронту.

Павло Паліса. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Крім того, в процесі впровадження програма справедливого розподілу особового складу між бригадами. Зеленський зазначив, що наразі очікуються перші детальні звіти за грудень.

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Буде й подальше посилення наших бойових підрозділів, а також нашої всебічної протидії ворогу, зокрема посилення нашої безпілотної складової. Готуємо відповідні питання на Ставку найближчим часом", — наголосив глава держави.

Він також підписав укази про відзначення українських воїнів держнагородами.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 грудня Зеленський провів розмову з представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони обговорили мирну угоду.

Також сьогодні глава держави провів розмову з патріархом Варфоломієм. Вони говорили про російські атаки.