Зеленський заслухав Павла Палісу про рішення для посилення фронту

Посилення ЗСУ та фронтових позицій — Паліса доповів Зеленському
Український лідер Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси. Вони обговорили рішення, які потрібні для посилення фронтових позицій та армії.
Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 25 грудня.
Зеленський заслухав Палісу
Український лідер наголосив, що за рік уже вдалося досягти хороших результатів у забезпеченні бригад та корпусів. Зокрема, наразі працює програма прямої фінансової підтримки бойових підрозділів, яка спрощує закупівлі та забезпечення фронту.
Крім того, в процесі впровадження програма справедливого розподілу особового складу між бригадами. Зеленський зазначив, що наразі очікуються перші детальні звіти за грудень.
"Буде й подальше посилення наших бойових підрозділів, а також нашої всебічної протидії ворогу, зокрема посилення нашої безпілотної складової. Готуємо відповідні питання на Ставку найближчим часом", — наголосив глава держави.
Він також підписав укази про відзначення українських воїнів держнагородами.
Нагадаємо, 25 грудня Зеленський провів розмову з представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони обговорили мирну угоду.
Також сьогодні глава держави провів розмову з патріархом Варфоломієм. Вони говорили про російські атаки.
