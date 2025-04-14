Україна хоче купити системи Patriot у США, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський оголосив про готовність країни придбати системи ППО Patriot у США або отримати ліцензії на виробництво цієї техніки. У випадку покупки йдеться про 10 таких систем.

Про це український лідер заявив в ефірі 60 minutes.

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Покупка систем ППО

Так, Зеленський звернувся до США стосовно придбання Україною додаткових систем Patriot, аби посилити захист українських міст від ракетних атак. За його словами, країна готова витратити 15 мільярдів доларів на покупку 10 систем ППО.

"Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші, і все будемо сплачувати", — сказав президент.

Він уточнив, що з фінансовою частиною задля отримання необхідного обладнання Україні готові допомогти деякі європейські партнери. Зеленський наголосив, що в той час, як США відмовляють, аргументуючи відсутністю таких можливостей, вони передають такі системи, зокрема, Ізраїлю.

Крім того, український лідер повідомив про готовність покупки ліцензії на виробництво систем Patriot і відповідних ракет до цих систем. А також він запропонував отримання цих систем від країн, де вони вже стоять, в оренду та за потреби їх повернути.

Зеленський додав, що існує велика кількість форматів, аби забезпечити захист українських міст від атак РФ, але для цього необхідне бажання та підтримка міжнародних партнерів.

Нагадаємо, Росія від початку квітня запустила по Україні 4260 повітряних цілей: авіаційних бомб, ракет та дронів.

Також Зеленський попередив, що у випадку припинення американської допомоги Україна зазнає значних втрат.