Зеленський відповів, який повинен бути справедливий мир для України

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський пояснив, яким має бути справедливий мир для України. Зокрема, йдеться, щоб не втратити суверенітет та незалежність.

Про це глава держави повідомив в інтервʼю 60 Minutes у понеділок, 14 квітня.

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Зеленський зазначив, що Україна, попри все, поверне все те, що їй належить, оскільки ми ніколи не втрачали — росіяни забрали.

"Ми не визнаємо Росією ті території, які росіяни тимчасово окупували. Ми їх повернемо. Коли і як, я не можу сказати. Але чого ми не можемо повернути, так це людські життя. Є тільки одна річ, яку можна зробити, — це справедливість. Ми не можемо відпустити питання справедливості. Ті, хто вбивав, повинні заплатити за вбивства", — наголосив він.

За його словами, будь-яке справжнє припинення вогню має включати гарантії безпеки для України. Зокрема, він сказав про міжнародні миротворчі сили. Зеленський хоче, щоб США були їх частиною.

"Це може означати сили, які захищають повітряний простір і забезпечують протиповітряну оборону, яка може складатися з літаків, а не чобіт на землі", — каже український лідер.

Нагадаємо, Зеленський назвав, скількох цивільних та військових України вбили російські окупанти.

Крім того, глава держави зазначив, що у США переважають російські наративи. Він наголосив на "зсуві реальності".