Зеленский ответил, какой должен быть справедливый мир для Украины

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский объяснил, каким должен быть справедливый мир для Украины. В частности, речь идет о том, чтобы не потерять суверенитет и независимость.

Об этом глава государства сообщил в интервью 60 Minutes в понедельник, 14 апреля.

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Справедливый мир для Украины

Зеленский отметил, что Украина, несмотря ни на что, вернет все то, что ей принадлежит, поскольку мы никогда не теряли — россияне забрали.

"Мы не признаем Россией те территории, которые россияне временно оккупировали. Мы их вернем. Когда и как, я не могу сказать. Но чего мы не можем вернуть, так это человеческие жизни. Есть только одна вещь, которую можно сделать — это справедливость. Мы не можем отпустить вопрос справедливости. Те, кто убивал, должны заплатить за убийства", — подчеркнул он.

По его словам, любое настоящее прекращение огня должно включать гарантии безопасности для Украины. В частности, он сказал о международных миротворческих силах. Зеленский хочет, чтобы США были их частью.

"Это может означать силы, которые защищают воздушное пространство и обеспечивают противовоздушную оборону, которая может состоять из самолетов, а не сапог на земле", — говорит украинский лидер.

Напомним, Зеленский назвал, сколько гражданских и военных Украины убили российские оккупанты.

Кроме того, глава государства отметил, что в США преобладают российские нарративы. Он отметил "сдвиг реальности".