Зеленський назвав кількість вбитих цивільних та військових України

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський назвав, скільки військових та цивільних вбили російські окупанти. Загарбники щодня завдають ударів по українських містах.

Про це глава держави повідомив в інтервʼю 60 Minutes у понеділок, 14 квітня.

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Кількість вбитих цивільних та військових України

Зеленський розповів, що 13 000 цивільних осіб та 100 000 українських військових загинули. Крім того, він заявив про 600 дітей.

За його словами, загалом зафіксовано 1 700 російських атак на школи, 780 — на медичні заклади.

"Наш народ платить найвищу можливу ціну. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші — все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше — ми віддали наших людей", — додав глава держави.

Нагадаємо, 13 квітня російські окупанти завдали ударів балістикою по Сумах. Ворог вбив 34 людини та 119 отримали поранення.

Раніше Зеленський заявив про загрозу глобальної війни, якщо Україна та союзники не зупинять Росію.