Зеленський попередив про ризик світової війни через агресію Росії

Президент України Володимир Зеленський на дитячому майданчику, де Росія вбила дітей балістикою. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив про реальну загрозу глобальної війни, якщо Україна разом із союзниками не зупинить подальшу агресію Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі "60 хвилин".

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Зеленський наголосив, що на нинішньому етапі війни йдеться не лише про долю України, а й про безпеку всього світу.

"Якщо ми не будемо твердими, він (президент Росії Володимир Путін. — Ред.) просунеться далі. Це не просто порожні спекуляції: загроза реальна. Кінцева мета Путіна — відродити Російську імперію і повернути собі території, які зараз перебувають під захистом НАТО. Враховуючи все це, я вважаю, що це може перерости у світову війну", — повідомив Зеленський.

Президент також озвучив статистику втрат, яких зазнала Україна від початку повномасштабного вторгнення: 1 700 атак на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 зруйнованих медзакладів, 13 000 загиблих цивільних та до 100 000 втрат серед військових.

"Наш народ платить найвищу можливу ціну. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші — все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше — ми віддали (життя. —Ред.) наших людей", — сказав Володимир Зеленський.

Зеленський розкритикував Трампа за переговори з Росією без України

Президент також розкритикував заяви Дональда Трампа, який у лютому розпочав перемовини з Росією без участі України та звинуватив Київ у розпалюванні війни, назвавши Зеленського "диктатором без виборів". Зеленський закликав діяти швидко, бо затягування загрожує втратою державності.

"Як можна бути свідком наших втрат і наших страждань, розуміти, що роблять росіяни, і все ще вірити, що вони не є агресорами, що не вони розпочали цю війну? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку, на американську політику і американських політиків", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вчора, 13 квітня, Росія завдала балістичного удару по центрах Сум. Володимир Зеленський прокоментував атаку.

Також президент розповів деталі щодо атаки по Сумах та назвав тактику росіян.