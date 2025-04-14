Зеленский предупредил о риске мировой войны из-за агрессии России

Президент Украины Владимир Зеленский на детской площадке, где Россия убила детей баллистикой. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о реальной угрозе глобальной войны, если Украина вместе с союзниками не остановит дальнейшую агрессию России.

Об этом он сказал в интервью программе "60 минут".

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Зеленский отметил, что на нынешнем этапе войны речь идет не только о судьбе Украины, но и о безопасности всего мира.

"Если мы не будем твердыми, он (президент России Владимир Путин. — Ред.) продвинется дальше. Это не просто пустые спекуляции: угроза реальная. Конечная цель Путина — возродить Российскую империю и вернуть себе территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что это может перерасти в мировую войну", — сообщил Зеленский.

Президент также озвучил статистику потерь, которые понесла Украина с начала полномасштабного вторжения: 1 700 атак на школы, более 600 погибших детей, 780 разрушенных медучреждений, 13 000 погибших гражданских и до 100 000 потерь среди военных.

"Наш народ платит самую высокую возможную цену. Нет высшей цены. Мы отдали все наши деньги — все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное — мы отдали (жизни. — Ред.) наших людей", — сказал Владимир Зеленский.

Зеленский раскритиковал Трампа за переговоры с Россией без Украины

Президент также раскритиковал заявления Дональда Трампа, который в феврале начал переговоры с Россией без участия Украины и обвинил Киев в разжигании войны, назвав Зеленского "диктатором без выборов". Зеленский призвал действовать быстро, потому что затягивание грозит потерей государственности.

"Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают россияне, и все еще верить, что они не являются агрессорами, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на американскую политику и американских политиков", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, вчера, 13 апреля, Россия нанесла баллистический удар по центрам Сум. Владимир Зеленский прокомментировал атаку.

Также президент рассказал детали относительно атаки по Сумах и назвал тактику россиян.