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Сколько воинов и гражданских убила Россия — ответ Зеленского

14 апреля 2025 09:03
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский назвал количество убитых гражданских и военных Украины
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский назвал, сколько военных и гражданских убили российские оккупанты. Захватчики ежедневно наносят удары по украинским городам.

Об этом глава государства сообщил в интервью 60 Minutes в понедельник, 14 апреля.

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Количество убитых гражданских и военных Украины

Зеленский рассказал, что 13 000 гражданских лиц и 100 000 украинских военных погибли. Кроме того, он заявил о 600 детях.

По его словам, всего зафиксировано 1 700 российских атак на школы, 780 — на медицинские учреждения.

"Наш народ платит самую высокую возможную цену. Нет высшей цены. Мы отдали все наши деньги — все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное — мы отдали наших людей", — добавил глава государства.

Напомним, 13 апреля российские оккупанты нанесли удары баллистикой по Сумах. Враг убил 34 человека и 119 получили ранения.

Ранее Зеленский заявил об угрозе глобальной войны, если Украина и союзники не остановят Россию.

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