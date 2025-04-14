Зеленский назвал количество убитых гражданских и военных Украины

Сколько воинов и гражданских убила Россия — ответ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назвал, сколько военных и гражданских убили российские оккупанты. Захватчики ежедневно наносят удары по украинским городам.
Об этом глава государства сообщил в интервью 60 Minutes в понедельник, 14 апреля.
Количество убитых гражданских и военных Украины
Зеленский рассказал, что 13 000 гражданских лиц и 100 000 украинских военных погибли. Кроме того, он заявил о 600 детях.
По его словам, всего зафиксировано 1 700 российских атак на школы, 780 — на медицинские учреждения.
"Наш народ платит самую высокую возможную цену. Нет высшей цены. Мы отдали все наши деньги — все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное — мы отдали наших людей", — добавил глава государства.
Напомним, 13 апреля российские оккупанты нанесли удары баллистикой по Сумах. Враг убил 34 человека и 119 получили ранения.
Ранее Зеленский заявил об угрозе глобальной войны, если Украина и союзники не остановят Россию.
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