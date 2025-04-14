Зеленський заявив про вплив російської інформаційної політики на США

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Український лідер Володимир Зеленський вважає, що у Сполучених Штатах Америки переважають російські наративи. За його словами, віцепрезидент Джей Ді Венс якось виправдовує дії російського диктатора Володимира Путіна.

Про це глава держави повідомив в інтервʼю 60 Minutes у понеділок, 14 квітня.

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Російські наративи у США

"Як можна бачити наші втрати та страждання, розуміти дії росіян і все ще вірити, що вони не агресори та не починали цю війну? Це свідчить про величезний вплив російської інформаційної політики на Америку, на політику США та американських політиків", — зазначив Зеленський.

За його словами, це зміна реальності. Глава держави каже, що чув ці наративи від чиновників адміністрації лідера США Дональда Трампа під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Зеленський наголосив, що не хоче брати участь у зміненій реальності, яку йому навʼязують.

"Насамперед, ми не починали атаку, щоб розпочати війну... Я намагався пояснити: не можна шукати середину, є агресор і є жертва. Росіяни — агресори, а ми — жертви", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський запросив Трампа до України, аби він міг зрозуміти, що відбувається.

Крім того, глава держави попередив, що світові загрожує глобальна війна, якщо РФ не зупинити спільно з партнерами.