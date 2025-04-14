Зеленский заявил о влиянии российской информационной политики на США

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что в Соединенных Штатах Америки преобладают российские нарративы. По его словам, вице-президент Джей Ди Вэнс как-то оправдывает действия российского диктатора Владимира Путина.

Об этом глава государства сообщил в интервью 60 Minutes в понедельник, 14 апреля.

Реклама

Читайте также:

Российские нарративы в США

"Как можно видеть наши потери и страдания, понимать действия россиян и все еще верить, что они не агрессоры и не начинали эту войну? Это свидетельствует об огромном влиянии российской информационной политики на Америку, на политику США и американских политиков", — отметил Зеленский.

По его словам, это изменение реальности. Глава государства говорит, что слышал эти нарративы от чиновников администрации лидера США Дональда Трампа во время встречи в Овальном кабинете.

Зеленский подчеркнул, что не хочет участвовать в измененной реальности, которую ему навязывают.

"Прежде всего, мы не начинали атаку, чтобы начать войну... Я пытался объяснить: нельзя искать середину, есть агрессор и есть жертва. Россияне — агрессоры, а мы — жертвы", — добавил он.

Напомним, Зеленский пригласил Трампа в Украину, чтобы он мог понять, что происходит.

Кроме того, глава государства предупредил, что миру грозит глобальная война, если РФ не остановить совместно с партнерами.