Зеленский заявил о влиянии российской информационной политики на США

Зеленский считает, что в США преобладают российские нарративы
Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что в Соединенных Штатах Америки преобладают российские нарративы. По его словам, вице-президент Джей Ди Вэнс как-то оправдывает действия российского диктатора Владимира Путина.
Об этом глава государства сообщил в интервью 60 Minutes в понедельник, 14 апреля.
Российские нарративы в США
"Как можно видеть наши потери и страдания, понимать действия россиян и все еще верить, что они не агрессоры и не начинали эту войну? Это свидетельствует об огромном влиянии российской информационной политики на Америку, на политику США и американских политиков", — отметил Зеленский.
По его словам, это изменение реальности. Глава государства говорит, что слышал эти нарративы от чиновников администрации лидера США Дональда Трампа во время встречи в Овальном кабинете.
Зеленский подчеркнул, что не хочет участвовать в измененной реальности, которую ему навязывают.
"Прежде всего, мы не начинали атаку, чтобы начать войну... Я пытался объяснить: нельзя искать середину, есть агрессор и есть жертва. Россияне — агрессоры, а мы — жертвы", — добавил он.
Напомним, Зеленский пригласил Трампа в Украину, чтобы он мог понять, что происходит.
Кроме того, глава государства предупредил, что миру грозит глобальная война, если РФ не остановить совместно с партнерами.
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