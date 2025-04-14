РФ запустила понад 4200 цілей по Україні у квітні, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку квітня Росія запустила по українських містах понад 4260 повітряних цілей. Лише від вчорашньої атаки на Суми загинули 34 людини та 119 постраждали.

Про це український лідер зазначив у Telegram.

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"Зараз у Сумах у медичних закладах лікуються після вчорашнього російського удару балістикою 38 людей, і серед них дев’ять дітей. 11 людей — у важкому стані, зокрема три дитини", — повідомив президент.

Він наголосив, що Росія вчорашнім ракетним ударом у Сумах вбила 34 людини, з яких двоє дітей. Водночас поранено 119 людей, з них 15 — неповнолітні.

Крім того, ворог атакував дронами "шахед" Одесу, а також Слов'янськ, Умань, Харків та Берислав. Зокрема, в Одесі поранено семеро людей. В містах від ударів пошкоджені цивільні об’єкти: будинки, магазини та СТО.

За словами Зеленського, лише від початку квітня Росія застосувала по Україні майже 2800 авіабомб, понад 1400 дронів та близько 60 ракет різних типів.

"Тільки реальним тиском на Росію можна це зупинити. Потрібні відчутні санкційні кроки щодо тих секторів, які фінансують російську вбивчу машину. Той, хто приніс війну, має зупинитись і відповісти за скоєне — саме так справедливо", — додав президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, речник ДСНС Олег Стрілка в ефірі Ранок.LIVE розповів деталі атаки РФ на Суми.

Також стало відомо, що через ракетний удар в Сумах загинув колишній заступник комбрига 26-ї артилерійської бригади Юрій Юла.