РФ запустила более 4200 целей по Украине в апреле, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала апреля Россия запустила по украинским городам более 4260 воздушных целей. Только от вчерашней атаки на Сумы погибли 34 человека и 119 пострадали.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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"Сейчас в Сумах в медицинских учреждениях лечатся после вчерашнего российского удара баллистикой 38 человек, и среди них девять детей. 11 человек — в тяжелом состоянии, в том числе три ребенка", — сообщил президент.

Он подчеркнул, что Россия вчерашним ракетным ударом в Сумах убила 34 человека, из которых двое детей. В то же время ранены 119 человек, из них 15 — несовершеннолетние.

Кроме того, враг атаковал дронами "шахед" Одессу, а также Славянск, Умань, Харьков и Берислав. В частности, в Одессе ранены семь человек. В городах от ударов повреждены гражданские объекты: дома, магазины и СТО.

По словам Зеленского, только с начала апреля Россия применила по Украине почти 2800 авиабомб, более 1400 дронов и около 60 ракет различных типов.

"Только реальным давлением на Россию можно это остановить. Нужны ощутимые санкционные шаги в отношении тех секторов, которые финансируют российскую убийственную машину. Тот, кто принес войну, должен остановиться и ответить за содеянное — именно так справедливо", — добавил президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, представитель ГСЧС Олег Стрелка в эфире Ранок.LIVE рассказал детали атаки РФ на Сумы.

Также стало известно, что из-за ракетного удара в Сумах погиб бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады Юрий Юла.