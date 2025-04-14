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Зеленський попередив про наслідки зупинки допомоги від США

14 квітня 2025 09:26
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зеленський заявив, що без США Україна зазнає людських і територіальних втрат
Президент Володимир Зеленський з журналістом CBS News Скоттом Пеллі. Фото: Офіс Президента України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами є життєво важливим для українського народу. Без нього держава зазнає значних втрат.

Про це він сказав у розмові з журналістом CBS News Скоттом Пеллі.

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Під час інтерв’ю Пеллі поцікавився, чи вважає президент, що США продовжують підтримувати Україну. Зеленський зробив паузу, яку сам назвав багатозначною.

"Хотів би чесно і швидко сказати, що США — наш стратегічний партнер. Але пауза — це сумнів. Я не сумніваюсь у підтримці американського народу, але в нашій довгій війні багато деталей забувається", — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський також наголосив, що в Європі теж побоюються можливої зміни ставлення США.

"Гадаю, без США ми зазнаємо великих втрат — людських і територіальних. Тому я не хотів би про це думати. Але це наша доля, наша земля, наше життя. Так чи інакше ми закінчимо цю війну", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також озвучив в інтерв'ю нову статистику втрат в Україні серед цивільних та військових внаслідок російської агресії. 

Також глава держави заявив, що, на його думку, в США наразі панує російська риторика та пропаганда. 

Крім того, Зеленський сказав, що існують високі ризики, що війна в Україні переросте в глобальний конфлікт через імперіалізм Росії. 

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